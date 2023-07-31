Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
11:20
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'ten transferde olay karar! Yıldız ismin menajeri geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Daniel Amartey, Jean Onana ve son olarak da Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Ante Rebic'i İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncuyla 2 yıllık sözleşme için anlaşma sağlamıştı. Çin'de oynayan tecrübeli Brezilyalı Oscar için nabız yoklayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transferde flaş bir karar verdi. Tecrübeli çalıştırıcının onayı sonrası siyah-beyazlı yönetim, yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı ve transfer için dev bir adım atıldı. İşte tüm ayrıntılar...