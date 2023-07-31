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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'ten transferde olay karar! Yıldız ismin menajeri geliyor...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:20

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'ten transferde olay karar! Yıldız ismin menajeri geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Daniel Amartey, Jean Onana ve son olarak da Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Ante Rebic'i İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncuyla 2 yıllık sözleşme için anlaşma sağlamıştı. Çin'de oynayan tecrübeli Brezilyalı Oscar için nabız yoklayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transferde flaş bir karar verdi. Tecrübeli çalıştırıcının onayı sonrası siyah-beyazlı yönetim, yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı ve transfer için dev bir adım atıldı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten transferde olay karar! Yıldız ismin menajeri geliyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle görüşmeler yürüten Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten transferde olay karar! Yıldız ismin menajeri geliyor...

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten transferde olay karar! Yıldız ismin menajeri geliyor...

REBIC İSTANBUL'A GELDİ

Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'i İstanbul'a getirmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten transferde olay karar! Yıldız ismin menajeri geliyor...

MESSIAS TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, Milan'ın bir başka yıldızı Junior Messias'la da ilgilenmeye başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten transferde olay karar! Yıldız ismin menajeri geliyor...

32 yaşındaki oyuncu için Milan'a teklifte bulunan siyah-beyazlıların bu teklifi, İtalyan ekibi tarafından yetersiz bulunmuştu.

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