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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de dengeler alt üst olacak! Zajc beklenirken Beşiktaş, bir başka Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:57

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de dengeler alt üst olacak! Zajc beklenirken Beşiktaş, bir başka Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını artıran Beşiktaş, gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme son olarak Fenerbahçeli Miha Zajc gelmişti. Bu gelişme sonrası Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir başka transfer gelişmesi yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’de dengeler alt üst olacak! Zajc beklenirken Beşiktaş, bir başka Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını artıran Beşiktaş, gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme son olarak Fenerbahçeli Miha Zajc gelmişti. Bu gelişme sonrası Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir başka transfer gelişmesi yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’de dengeler alt üst olacak! Zajc beklenirken Beşiktaş, bir başka Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş, yeni sezonun da transfer planlamasını yapmaya devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’de dengeler alt üst olacak! Zajc beklenirken Beşiktaş, bir başka Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlılar, birçok futbolcuyla ilgilenirken Fenerbahçeli yıldızla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’de dengeler alt üst olacak! Zajc beklenirken Beşiktaş, bir başka Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor

GÜNDEME ZAJC GELDİ!

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’de dengeler alt üst olacak! Zajc beklenirken Beşiktaş, bir başka Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor

Beşiktaşlı yetkililerin Miha Zajc'ın menajeriyle temas halinde olduğu ve yeni sezonda kadroda görmek istediklerini ilettikleri öne sürülmüştü.

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