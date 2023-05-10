Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’de dengeler alt üst olacak! Zajc beklenirken Beşiktaş, bir başka Fenerbahçeli yıldızın transferini bitiriyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını artıran Beşiktaş, gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme son olarak Fenerbahçeli Miha Zajc gelmişti. Bu gelişme sonrası Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir başka transfer gelişmesi yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...