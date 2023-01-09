Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede ağları havalandıran Wout Weghorst, yaptığı hareketle taraftarlara veda sinyali vermişti. Manchester United'ın istediği Hollandalı forvetin ayrılık için siyah-beyazlılardan izin istediği belirtilirken, transfere dair yeni gelişmeler yaşandı. İşte tüm detaylar...