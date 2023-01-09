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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Taraftara veda edip ayrılık ateşini yakmıştı... Weghorst transferinde yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:30

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Taraftara veda edip ayrılık ateşini yakmıştı... Weghorst transferinde yeni gelişme!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede ağları havalandıran Wout Weghorst, yaptığı hareketle taraftarlara veda sinyali vermişti. Manchester United'ın istediği Hollandalı forvetin ayrılık için siyah-beyazlılardan izin istediği belirtilirken, transfere dair yeni gelişmeler yaşandı. İşte tüm detaylar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Taraftara veda edip ayrılık ateşini yakmıştı... Weghorst transferinde yeni gelişme!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede ağları havalandıran Wout Weghorst, yaptığı hareketle taraftarlara veda sinyali vermişti. Manchester United'ın istediği Hollandalı forvetin ayrılık için siyah-beyazlılardan izin istediği belirtilirken, transfere dair yeni gelişmeler yaşandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Taraftara veda edip ayrılık ateşini yakmıştı... Weghorst transferinde yeni gelişme!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede attığı golün ardından taraftara veda eden ve Premier Lig devi Manchester United'dan teklif aldığı konuşulan Wout Weghorst'un geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Taraftara veda edip ayrılık ateşini yakmıştı... Weghorst transferinde yeni gelişme!

Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa maçındaki gol sevinciyle taraftara veda eden Wout Weghorst'a durumu sordu. Hollandalı futbolcu, "Reddedemeyeceğim teklifler var. Bu sebeple önüme gelen fırsatı değerlendirmek istiyorum. Menajerim İstanbul'a gelecek. Detayları kendisiyle görüşebilirsiniz" karşılığını verdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Taraftara veda edip ayrılık ateşini yakmıştı... Weghorst transferinde yeni gelişme!

Yıldız oyuncunun, Manchester United ile çok ciddi bir şekilde masada olduğu öğrenildi. İngilizler'in, Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu Weghorst'la doldurmayı planladığı belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Taraftara veda edip ayrılık ateşini yakmıştı... Weghorst transferinde yeni gelişme!

Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın, 30 yaşındaki futbolcuyu bizzat arayarak "Seni takımımda görmek istiyorum" dediği kaydedildi.

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