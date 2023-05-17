Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:14
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
15:14
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde son gülen Beşiktaş oldu! Efsane ismi devreye soktu, Fenerbahçe'ye çalımı attı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğu rakiplerine kaptırmak istemeyen ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, stoper için son olarak Daniel Amartey'yi yeniden gündemine almış ve transfer için somut adımlar atmıştı. Siyah-beyazlılar, bir başka dünya yıldızının transferi için ezeli rakibi Fenerbahçe'ye flaş bir çalım attı. Beşiktaş, efsane oyuncusunu devreye sokarak transferin en güçlü adayı oldu. İşte tüm detaylar...