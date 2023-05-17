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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde son gülen Beşiktaş oldu! Efsane ismi devreye soktu, Fenerbahçe'ye çalımı attı...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 15:14

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde son gülen Beşiktaş oldu! Efsane ismi devreye soktu, Fenerbahçe'ye çalımı attı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğu rakiplerine kaptırmak istemeyen ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, stoper için son olarak Daniel Amartey'yi yeniden gündemine almış ve transfer için somut adımlar atmıştı. Siyah-beyazlılar, bir başka dünya yıldızının transferi için ezeli rakibi Fenerbahçe'ye flaş bir çalım attı. Beşiktaş, efsane oyuncusunu devreye sokarak transferin en güçlü adayı oldu. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde son gülen Beşiktaş oldu! Efsane ismi devreye soktu, Fenerbahçe’ye çalımı attı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğu rakiplerine kaptırmak istemeyen ve transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, stoper için son olarak Daniel Amartey'yi yeniden gündemine almış ve transfer için somut adımlar atmıştı. Siyah-beyazlılar, bir başka dünya yıldızının transferi için ezeli rakibi Fenerbahçe'ye flaş bir çalım attı. Beşiktaş, efsane oyuncusunu devreye sokarak transferin en güçlü adayı oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde son gülen Beşiktaş oldu! Efsane ismi devreye soktu, Fenerbahçe’ye çalımı attı...

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, bu sezon yaşadığı problemleri yaşamak istemiyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde son gülen Beşiktaş oldu! Efsane ismi devreye soktu, Fenerbahçe’ye çalımı attı...

Birçok isimle görüşmeler yapan ve transferde ince eleyip sık dokuyan siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde son gülen Beşiktaş oldu! Efsane ismi devreye soktu, Fenerbahçe’ye çalımı attı...

Ligin bitimiyle yeni sezonun açılışı arasında çok uzun zaman olmayacağı için kampta özellikle stoper, orta saha ve kanat transferlerinin takımda olması isteniyordu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde son gülen Beşiktaş oldu! Efsane ismi devreye soktu, Fenerbahçe’ye çalımı attı...

AMARTEY YENİDEN GÜNDEMDE

Stoper için hummalı çalışma yürüten Kartal'ın, geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Daniel Amartey için tekrar nabız yokladığı belirtilmişti.

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