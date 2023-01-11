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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst sonrası Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Transferler art arda geliyor...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 10:56

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst sonrası Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Transferler art arda geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi artık an meselesi... İngiliz ekibinin Beşiktaş'a 3 milyon Euro önerdiği ve tarafların anlaşmaya vardığı kaydedilirken, siyah-beyazlılar Hollandalı golcünün ayrılığı sonrası 3 ismi kadrosuna katarak transferde atağa kalkacak. İşte tüm ayrıntılar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst sonrası Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferler art arda geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi artık an meselesi... İngiliz ekibinin Beşiktaş'a 3 milyon Euro önerdiği ve tarafların anlaşmaya vardığı kaydedilirken, siyah-beyazlılar Hollandalı golcünün ayrılığı sonrası 3 ismi kadrosuna katarak transferde atağa kalkacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst sonrası Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferler art arda geliyor...

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta golünü atan ve taraftara 'Veda' hareketi yapan Wout Weghorst'un, Manchester United hayali gerçek oldu.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst sonrası Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferler art arda geliyor...

Hollandalı forvet ile anlaşan ManU, siyah-beyazlı kulüple de el sıkışıp işi bitirdi. Kırmızı Şeytanlar'ın, Beşiktaş'a 3 milyon Euro teklif ettiği ve anlaşıldığı öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst sonrası Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferler art arda geliyor...

SNEIJDER: ŞAKA GİBİ!

Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a transferini şaka olarak nitelendirdi. Hollandalı eski futbolcu, "Premier Lig'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz" dedi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst sonrası Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferler art arda geliyor...

Bu gelişmelerin ardından gözler, Weghorst'un yerine alınacak forvete çevrildi.

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