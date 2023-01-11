Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
10:56
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst sonrası Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Transferler art arda geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi artık an meselesi... İngiliz ekibinin Beşiktaş'a 3 milyon Euro önerdiği ve tarafların anlaşmaya vardığı kaydedilirken, siyah-beyazlılar Hollandalı golcünün ayrılığı sonrası 3 ismi kadrosuna katarak transferde atağa kalkacak. İşte tüm ayrıntılar...