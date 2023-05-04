Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim için Beşiktaş’ın kapısında sıra oldular! Transferde flaş gelişme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı derbide 3-1 yenerek moral kazanan Beşiktaş, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda kalacak ve gidecek isimleri netleştirmeye çalışan siyah-beyazlılarda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transferin gözdesi olan yıldız isim için birçok kulüp sıraya girdi. Beşiktaş'ı bir hayli memnun eden bu gelişme sonrası kazanılacak bonservis ortaya çıktı. İşte transfer haberinin tüm detayları...