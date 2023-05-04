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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim için Beşiktaş'ın kapısında sıra oldular! Transferde flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:11

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim için Beşiktaş'ın kapısında sıra oldular! Transferde flaş gelişme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı derbide 3-1 yenerek moral kazanan Beşiktaş, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda kalacak ve gidecek isimleri netleştirmeye çalışan siyah-beyazlılarda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transferin gözdesi olan yıldız isim için birçok kulüp sıraya girdi. Beşiktaş'ı bir hayli memnun eden bu gelişme sonrası kazanılacak bonservis ortaya çıktı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim için Beşiktaş’ın kapısında sıra oldular! Transferde flaş gelişme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı derbide 3-1 yenerek moral kazanan Beşiktaş, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda kalacak ve gidecek isimleri netleştirmeye çalışan siyah-beyazlılarda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transferin gözdesi olan yıldız isim için birçok kulüp sıraya girdi. Beşiktaş'ı bir hayli memnun eden bu gelişme sonrası kazanılacak bonservis ortaya çıktı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim için Beşiktaş’ın kapısında sıra oldular! Transferde flaş gelişme...

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 yenerek hem iddiasını artıran hem de moral kazanan Beşiktaş, yeni sezonun transferleri için de yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim için Beşiktaş’ın kapısında sıra oldular! Transferde flaş gelişme...

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar, birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim için Beşiktaş’ın kapısında sıra oldular! Transferde flaş gelişme...

BARRIOS GÜNDEME GELDİ

Takviye yapmayı planladığı bölgelerden biri orta saha olan siyah-beyazlılar, Zenit forması giyen Kolombiyalı yıldız oyuncu Wilmar Barrios ile ilgilenmeye başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim için Beşiktaş’ın kapısında sıra oldular! Transferde flaş gelişme...

Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Barrios'un transferini öncelik olarak belirlediği aktarılmıştı.

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