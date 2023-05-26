Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! "Jorge Jesus ve Şenol Güneş..."

Son dakika haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'e dair sürekli açıklamalar yapıyor. Bu demeçler Türk futboluna zarar vermiyor mu? Ya da iki hoca söylemlerinde haklı mı? TFF neden suskun kalıyor? SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Gürcan Bilgiç bu konuyu detaylıca değerlendirdi. Usta isimler birçok konuya değinirken, Erman Toroğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili olay ifadeler kullandı.