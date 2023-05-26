Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! "Jorge Jesus ve Şenol Güneş..."

Yaşananlar kolay değildi. Onların bir çözüm üretmesi gerekiyordu, böyle bir karar aldılar. Yaptıkları tüm işler doğru diye bir şey söylemem. Bilhassa hükmen yenilgi konusunda. Ama çarelerin tükendiği bir yerde olduğumuzu bilerek hareket etmek gerekir. Ben zaten büyük takımların birbirleriyle olan rekabetlerinden dolayı yaptıkları eleştirilerin futbolumuza hep zarar verdiği görüşündeyim. Ama bunun da engellenmesi mümkün olmuyor.



