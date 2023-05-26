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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! "Jorge Jesus ve Şenol Güneş..."
Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 06:53

Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! "Jorge Jesus ve Şenol Güneş..."

Son dakika haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'e dair sürekli açıklamalar yapıyor. Bu demeçler Türk futboluna zarar vermiyor mu? Ya da iki hoca söylemlerinde haklı mı? TFF neden suskun kalıyor? SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Gürcan Bilgiç bu konuyu detaylıca değerlendirdi. Usta isimler birçok konuya değinirken, Erman Toroğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili olay ifadeler kullandı.

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! Jorge Jesus ve Şenol Güneş...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'e dair sürekli açıklamalar yapıyor. Bu demeçler Türk futboluna zarar vermiyor mu? Ya da iki hoca söylemlerinde haklı mı? TFF neden suskun kalıyor? SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Gürcan Bilgiç bu konuyu detaylıca değerlendirdi. Usta isimler birçok konuya değinirken, Erman Toroğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili olay ifadeler kullandı.

Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! Jorge Jesus ve Şenol Güneş...

ÖMER ÜRÜNDÜL: BU KARAR ÇARELER TÜKENDİĞİ İÇİNDİ

Bizim ülkemizde başka yerlerde benzerini göremeyeceğiniz bir büyük takımlar olayı var. Zaten uzun senelerdir bu yüzden her sene buna benzer demeç savaşlarını yaşıyoruz. Konular değişiyor ama açıklamalar değişmiyor. Ancak şu an yaşanan durum çok farklı. Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları çok fazla eleştirmemek lazım.

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Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! Jorge Jesus ve Şenol Güneş...

Yaşananlar kolay değildi. Onların bir çözüm üretmesi gerekiyordu, böyle bir karar aldılar. Yaptıkları tüm işler doğru diye bir şey söylemem. Bilhassa hükmen yenilgi konusunda. Ama çarelerin tükendiği bir yerde olduğumuzu bilerek hareket etmek gerekir. Ben zaten büyük takımların birbirleriyle olan rekabetlerinden dolayı yaptıkları eleştirilerin futbolumuza hep zarar verdiği görüşündeyim. Ama bunun da engellenmesi mümkün olmuyor.

Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! Jorge Jesus ve Şenol Güneş...

LEVENT TÜZEMEN: ÖRNEK OLSUNLAR İSTİFA ETSİNLER

Jesus'un, "Bu ligin sportif değeri yok. Maçlar masa başında kazanılıyor" sözleri ile Milli Takımı Dünya 3.'sü yapmış içimizden biri Şenol Güneş'in, "Bu lig sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig" söylemi, "Çamur at izi kalsın" benzetmesine benziyor. Jesus ve Güneş, madem bu kadar iddialılar o zaman dünyaya örnek olacak bir tavır sergileyip istifa etsinler. Edebilirler mi? Asla... 70'e merdiven dayayan Jesus ile 70'i bulan Güneş "Ne kazansak kârdır" dönemlerini yaşıyor ve rüzgâra göre yön değiştiriyorlar.

Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! Jorge Jesus ve Şenol Güneş...

TFF yetkilileri hem kendilerini hem de ligi itibarsızlaştırmaya çalışan Jesus ve Güneş hakkında maalesef ciddi bir soruşturma açamadı ve bu yüzden ceza bile veremedi. Eğer Jesus ile Güneş "Çamur at tutmazsa izi kalsın" düşüncelerinde ısrar ediyorlarsa o zaman hukuk devreye girmeli ve acilen 6222 yasa gereği spor savcıları iki teknik adamı "Ne biliyorsunuz? Bildiklerinizi bize anlatın" diye sorgulamalı.

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