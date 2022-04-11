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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'a büyük piyango! Valerien Ismael sonrası genç yıldızın talipleri arttı...
Giriş Tarihi: 11.04.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 19:34

Son dakika: Beşiktaş'a büyük piyango! Valerien Ismael sonrası genç yıldızın talipleri arttı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni, teknik direktörü Valerien Ismael ile yeniden çıkışa geçen Beşiktaş, deplasmandaki Trabzonspor beraberliğinden sonra sahasında Alanyaspor'u 4-1 yenerek Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan kulüplerin görevlileri, Alanyaspor maçında Siyah-beyazlıların genç yıldızını izlemek için Vodafone Park'a geldi.

Son dakika: Beşiktaş’a büyük piyango! Valerien Ismael sonrası genç yıldızın talipleri arttı...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Önder Karaveli'nin ardından göreve getirdiği yeni treknik direktörü Valerien Ismael ile tekrar çıkışa geçti. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliğinden sonra sahasında Alanyaspor'u 4-1 yenerek Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü.

Son dakika: Beşiktaş’a büyük piyango! Valerien Ismael sonrası genç yıldızın talipleri arttı...

45 yaşındaki Fransız teknik adam, 2 maçta kendi sistemini sahaya yansıtarak oynattığı futbolla büyük beğeni aldı.

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Son dakika: Beşiktaş’a büyük piyango! Valerien Ismael sonrası genç yıldızın talipleri arttı...

Valerien Ismael, Siyah-beyazlılarda 3'lü savunmaya dönerken 2 maçta da 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıktı.

Son dakika: Beşiktaş’a büyük piyango! Valerien Ismael sonrası genç yıldızın talipleri arttı...

Fransız hocanın oyun sistemiyle birlikte hücumda daha çok rol alan bek oyuncuları Valentin Rosier ve Rıdvan Yılmaz performanslarıyla öne çıkan oyuncular oldu.

Son dakika: Beşiktaş’a büyük piyango! Valerien Ismael sonrası genç yıldızın talipleri arttı...

Trabzonspor maçında golü atan isim olan Valentin Rosier, Alanyaspor karşılaşmasında ise 2 asist yaparak yıldızlaştı.

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