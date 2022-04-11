Giriş Tarihi: 11.04.2022 19:31
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
19:34
Son dakika: Beşiktaş'a büyük piyango! Valerien Ismael sonrası genç yıldızın talipleri arttı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni, teknik direktörü Valerien Ismael ile yeniden çıkışa geçen Beşiktaş, deplasmandaki Trabzonspor beraberliğinden sonra sahasında Alanyaspor'u 4-1 yenerek Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü. Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan kulüplerin görevlileri, Alanyaspor maçında Siyah-beyazlıların genç yıldızını izlemek için Vodafone Park'a geldi.