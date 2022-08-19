Giriş Tarihi: 19.08.2022 18:47
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
18:52
Son dakika: Beşiktaş'a kötü haber! Dele Alli transferinde beklenmedik gelişme...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Siyah-beyazlılar ilk olarak Süper Lig'in genç yıldızı için kulübüyle anlaşma sağladı. İngiliz yıldız Dele Alli ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaş'ın bu transferde pürüzle yaşadığı ve transfer sürecinin uzayabileceği ortaya çıktı.