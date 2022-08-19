Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'a kötü haber! Dele Alli transferinde beklenmedik gelişme...
Giriş Tarihi: 19.08.2022 18:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 18:52

Son dakika: Beşiktaş'a kötü haber! Dele Alli transferinde beklenmedik gelişme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Siyah-beyazlılar ilk olarak Süper Lig'in genç yıldızı için kulübüyle anlaşma sağladı. İngiliz yıldız Dele Alli ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaş'ın bu transferde pürüzle yaşadığı ve transfer sürecinin uzayabileceği ortaya çıktı.

Son dakika: Beşiktaş’a kötü haber! Dele Alli transferinde beklenmedik gelişme...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Sivasspor'dan 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin transferini tamamladı.

Son dakika: Beşiktaş’a kötü haber! Dele Alli transferinde beklenmedik gelişme...

Siyah beyazlılar 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Beşiktaş’a kötü haber! Dele Alli transferinde beklenmedik gelişme...

Kerem Atakan Kesgin ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Son dakika: Beşiktaş’a kötü haber! Dele Alli transferinde beklenmedik gelişme...

Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeliyle Göztepe'ye transfer oldu.

Son dakika: Beşiktaş’a kötü haber! Dele Alli transferinde beklenmedik gelişme...

2020-2021 sezonunda Sivasspor'a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplamda çıktığı 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON DAKİKA