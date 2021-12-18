Son dakika: Beşiktaş'ın anlaştığı Bruno Pinheiro'dan gece yarısı şoke eden açıklama! Yeni hoca adayları belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran dün A Spor'a yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro ile anlaştıklarını ve İstanbul'a geleceğini söylemişti. Portekizli hoca, Estoril-Famalicao maçı sonrası Siyah-Beyazlılar'ı şoke eden bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ta ayrıca yeni hoca adayları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...