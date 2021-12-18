Son dakika: Beşiktaş'ın anlaştığı Bruno Pinheiro'dan gece yarısı şoke eden açıklama! Yeni hoca adayları belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran dün A Spor'a yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro ile anlaştıklarını ve İstanbul'a geleceğini söylemişti. Portekizli hoca, Estoril-Famalicao maçı sonrası Siyah-Beyazlılar'ı şoke eden bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ta ayrıca yeni hoca adayları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları... Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, Bruno Pinheiro ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Hatta Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, A Spor'dan Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamada Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini söylemişti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de Bruno Pinheiro'ya onay verdi ve Siyah-Beyazlılar'ın 45 yaşındaki teknik adamla yeni bir proje kurmayı düşündüğü belirtilmişti. Bruno Pinheiro'nun Estoril ile sözleşmesini feshetmeye çalıştığı, 250-300 bin Euro'luk maddeyi de kendisinin ödeyeceği söylenmişti. BRUNO PINHEIRO: ESTORIL'DE KALIYORUM Ancak Portekizli teknik adam Famalicao maçı sonrası Beşiktaş cephesini şoke eden bir açıklama yaptı. Pinheiro maç sonrası kendisine sorulan Beşiktaş sorularına şöyle yanıt verdi: 'Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım.' 'İSTANBUL'A GİTMİYORUM' Portekizli hocaya 'Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın İstanbul'a gideceğinize yönelik sözlerini onaylıyor musunuz? sorusu da geldi. YENİ SÖZLEŞME ALINCA, BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ Kısa ve net bir cevap veren Bruno Pinheiro, 'Onaylamıyorum! Bırakılacak bir mesajım yok. Konu kapandı. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum' dedi. Portekiz basını ise Pinheiro'nun kulüp başkanıyla yaptığı son görüşmede Estoril ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı için Beşiktaş'ı reddettiğini yazdı. BEŞİKTAŞ'IN HOCA ADAYLARI Yaşanan bu şok gelişme sonrası Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Siyah-Beyazlılar'ın listesindeki diğer hocalar ise şöyle: Şenol Güneş Slaven Bilic Okan Buruk Rıza Çalımbay