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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'ın anlaştığı Bruno Pinheiro'dan gece yarısı şoke eden açıklama! Yeni hoca adayları belli oldu
Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:21

Son dakika: Beşiktaş'ın anlaştığı Bruno Pinheiro'dan gece yarısı şoke eden açıklama! Yeni hoca adayları belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran dün A Spor'a yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro ile anlaştıklarını ve İstanbul'a geleceğini söylemişti. Portekizli hoca, Estoril-Famalicao maçı sonrası Siyah-Beyazlılar'ı şoke eden bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş’ın anlaştığı Bruno Pinheiro’dan gece yarısı şok açıklama! Adnan Dalgakıran ’İstanbul’a gelecek’ demişti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran dün A Spor'a yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro ile anlaştıklarını ve İstanbul'a geleceğini söylemişti. Portekizli hoca, Estoril-Famalicao maçı sonrası Siyah-Beyazlılar'ı şoke eden bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ta ayrıca yeni hoca adayları da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş’ın anlaştığı Bruno Pinheiro’dan gece yarısı şoke eden açıklama! Yeni adaylar belli oldu

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, Bruno Pinheiro ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

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Son dakika: Beşiktaş’ın anlaştığı Bruno Pinheiro’dan gece yarısı şoke eden açıklama! Yeni adaylar belli oldu

Hatta Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, A Spor'dan Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamada Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini söylemişti.

Son dakika: Beşiktaş’ın anlaştığı Bruno Pinheiro’dan gece yarısı şoke eden açıklama! Yeni adaylar belli oldu

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de Bruno Pinheiro'ya onay verdi ve Siyah-Beyazlılar'ın 45 yaşındaki teknik adamla yeni bir proje kurmayı düşündüğü belirtilmişti.

Son dakika: Beşiktaş’ın anlaştığı Bruno Pinheiro’dan gece yarısı şoke eden açıklama! Yeni adaylar belli oldu

Bruno Pinheiro'nun Estoril ile sözleşmesini feshetmeye çalıştığı, 250-300 bin Euro'luk maddeyi de kendisinin ödeyeceği söylenmişti.

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