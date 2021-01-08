Son dakika: Beşiktaş'tın Mandzukic transferinde son pürüzler kaldı! Opsiyonlu sözleşme teklif edildi...
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Manduzkic transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre bu transferde artık küçük detaylar kaldı. Beşiktaş ve Mandzukic tarafı şartlar üzerinde büyük ölçüde anlaştı. Beşiktaş'ta Lens de takımdan ayrılmayı kabul etti ayrıca kaleci transferi hakkında da yeni bir isim gündeme geldi. Temmuz ayından beri boşta olan Mandzukic'e 6 ay + 1 yıl opsiyonlu sözleşme önerildi.
SON DAKİKA HABERİ: MANDUZKİC'E OPSİYONLU SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ!
Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuya 6 ay+1 yıl opsiyonlu sözleşme ve bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro önerdi. Şartlar üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Geriye küçük detaylar kaldı.