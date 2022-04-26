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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'ın oyunu eleştirilere sebep oldu! Muleka tarihe geçti...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:31

Son dakika: Beşiktaş'ın oyunu eleştirilere sebep oldu! Muleka tarihe geçti...

Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ligin formda takımlarından Kasımpaşa, Muleka (2) ve Mourtadha'nın golleriyle Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdümeye devam etti. Hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ın oynadığı futbol eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika: Beşiktaş’ın oyunu eleştirilere sebep oldu! Muleka tarihe geçti...

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kasımpaşa'nın gollerini Muleka (2) ve Mourtadha kaydetti. Gecenin yıldızı Jackson Muleka oldu.

Son dakika: Beşiktaş’ın oyunu eleştirilere sebep oldu! Muleka tarihe geçti...

Maçın ardından SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve Fatih Doğan karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Valerine Ismael'in oyun sistemini eleştiren usta yazarlar Beşiktaş'taki sorunlarını ele aldı. İşte o çarpıcı sözler

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Son dakika: Beşiktaş’ın oyunu eleştirilere sebep oldu! Muleka tarihe geçti...

BÜLENT TİMURLENK: KASIMPAŞA'YI KALESİNDE GOL GÖRMEDEN DEVİRMEZİ ZORDU

Valerien İsmael'in golsüz Giresunspor deplasmanının ardından ligin ikinci yarısının en golcü takımlarından Kasımpaşa'yı kalesinde gol görmeden devirebilmesi zor ihtimaldi. 5 Şubat'taki Trabzon deplasmanından bu yana her maçta rakip fileleri havalandıran Kasımpaşa'nın orta saha üçlüsünün maç eksiği olan Pjanic'e fazla geleceği ortadaydı.

Son dakika: Beşiktaş’ın oyunu eleştirilere sebep oldu! Muleka tarihe geçti...

Önde baskıyı Güven ve Ghezzal ile yaparken Batshuayi'yi orta saha derinine çeken Beşiktaş, Alanya gibi pasla çıkan bir takım karşısında olmadığından bu presten çok da verim almazken, rakibi özellikle sağ kanadından Rıdvan'ın arkasındaki boşlukları arıyordu.

Son dakika: Beşiktaş’ın oyunu eleştirilere sebep oldu! Muleka tarihe geçti...

Vida ilk golde kolay vurdurttu, ikinci golde hata hem ona hem de çıkmayan Ersin'e yazar. Üçüncü gol ise Rıdvan'ın yerine oyuna giren Umut Meraş'ın bireysel hatasından geldi. Valerien İsmael'in üçlü defans ısrarında Beşiktaş forvet arkasında adam tutamadığından oyunun kilidini çözmek Ghezzal'a kalıyor. O da dün ilk yarıda ortalıkta görünmezken Kasımpaşa iki farkı bulmuştu.

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