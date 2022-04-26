Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:31
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
09:31
Son dakika: Beşiktaş'ın oyunu eleştirilere sebep oldu! Muleka tarihe geçti...
Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ligin formda takımlarından Kasımpaşa, Muleka (2) ve Mourtadha'nın golleriyle Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdümeye devam etti. Hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ın oynadığı futbol eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.