Son dakika: Beşiktaş’ın oyunu eleştirilere sebep oldu! Muleka tarihe geçti...

Vida ilk golde kolay vurdurttu, ikinci golde hata hem ona hem de çıkmayan Ersin'e yazar. Üçüncü gol ise Rıdvan'ın yerine oyuna giren Umut Meraş'ın bireysel hatasından geldi. Valerien İsmael'in üçlü defans ısrarında Beşiktaş forvet arkasında adam tutamadığından oyunun kilidini çözmek Ghezzal'a kalıyor. O da dün ilk yarıda ortalıkta görünmezken Kasımpaşa iki farkı bulmuştu.