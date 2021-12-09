Son dakika: Beşiktaşlı futbolculardan Sergen Yalçın’a veda! Duygusal paylaşımlar...

Rachid Ghezzal: Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerlemek zorundayız. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim , özellikle geçen sezon kazanılan 2 kupa inanılmazdı. Hem iyi günde hem kötü günde benim için büyük bir onurdu sizinle çalışmak. Canı gönülden başarılar dilerim. Teşekkürler.