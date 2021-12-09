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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaşlı futbolculardan Sergen Yalçın'a veda! Duygusal paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 09.12.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 18:58

Son dakika: Beşiktaşlı futbolculardan Sergen Yalçın'a veda! Duygusal paylaşımlar...

Beşiktaş'ta Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcular, sosyal medya üzerinden hocaları için veda mesajları paylaştı.

Son dakika: Beşiktaşlı futbolculardan Sergen Yalçın’a veda! Duygusal paylaşımlar...

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası geçen sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarını yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcular, sosyal medya üzerinden hocaları için veda mesajları paylaştı.

Son dakika: Beşiktaşlı futbolculardan Sergen Yalçın’a veda! Duygusal paylaşımlar...

Fransicsco Montero: Her şey için çok teşekkür ederim Sergen Hocam! İyi şanslar

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Son dakika: Beşiktaşlı futbolculardan Sergen Yalçın’a veda! Duygusal paylaşımlar...

Fabrice N'Sakala: Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun.

Son dakika: Beşiktaşlı futbolculardan Sergen Yalçın’a veda! Duygusal paylaşımlar...

Rachid Ghezzal: Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerlemek zorundayız. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim , özellikle geçen sezon kazanılan 2 kupa inanılmazdı. Hem iyi günde hem kötü günde benim için büyük bir onurdu sizinle çalışmak. Canı gönülden başarılar dilerim. Teşekkürler.

Son dakika: Beşiktaşlı futbolculardan Sergen Yalçın’a veda! Duygusal paylaşımlar...

Murat Şahin: Çalıştığımız sürece bize destek olan sahip çıkan Büyük Beşiktaş taraftarına Başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha büyük başarılara hedeflere hep beraber koşalım. Kısmet buraya kadarmış tüm iyi dileklerim ve gönlüm BEŞİKTAŞK…

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