Giriş Tarihi: 08.04.2022 19:20
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
19:32
Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyasporlu yıldızı istedi...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerin Ismael, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. 46 yaşındaki Fransız teknik adam, takımda kalacak ve gönderilecek oyuncular hakkında kararını verirken yapılacak bazı transferler için de yönetime raporunu verdi. İşte Beşiktaş'ın transferdeki yol haritası...