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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyasporlu yıldızı istedi...
Giriş Tarihi: 08.04.2022 19:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 19:32

Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyasporlu yıldızı istedi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerin Ismael, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. 46 yaşındaki Fransız teknik adam, takımda kalacak ve gönderilecek oyuncular hakkında kararını verirken yapılacak bazı transferler için de yönetime raporunu verdi. İşte Beşiktaş'ın transferdeki yol haritası...

Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyasporlu yıldızı istedi...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerin Ismael, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erkenden çalışmalara başladı. Fransız teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek birçok oyuncu hakkında kararını verdi.

Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyasporlu yıldızı istedi...

Valerin Ismael, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve oynattığı futbolla büyük alkış topladı.

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Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyasporlu yıldızı istedi...

3-4-3 taktik dizilişiyle Trabzonspor karşısına çıkan Fransız teknik direktör, oynattığı tempolu oyunla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyasporlu yıldızı istedi...

VALERİN ISMAEL KARARINI VERDİ!

Trabzonspor deplasmanında Siyah-beyazlı taraftarları unutlandıran bir futbol oynatan Valerin Ismael, gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.

Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyasporlu yıldızı istedi...

46 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 15 futbolcu hakkında kararını verdi.

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