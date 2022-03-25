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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael öncesi gerçek ortaya çıktı! Üzüm bağları nedeniyle anlaşılamayan teknik direktör kim?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 20:45 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 21:38

Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael öncesi gerçek ortaya çıktı! Üzüm bağları nedeniyle anlaşılamayan teknik direktör kim?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Önder Karaveli'nin yerine Fransız teknik adam Valerien Ismael'i takımın başına getirdiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael'den önce görüştükleri Portekizli bir teknik direktörün 'üzüm bağları' nedeniyle anlaşamadıklarını itiraf etti.

Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael öncesi gerçek ortaya çıktı! Üzüm bağları nedeniyle anlaşılamayan teknik direktör kim?

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta sözleşme imzalayan Fransız teknik direktör Valerien Ismael için bir tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve teknik direktör Valerien Ismael katıldı.

Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael öncesi gerçek ortaya çıktı! Üzüm bağları nedeniyle anlaşılamayan teknik direktör kim?

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çebi, Ismael'e güvenlerinin sonsuz olduğunu belirterek, "Gelecekteki plan ve projelerimize uygun bir hoca olduğuna inandığımız için kendisini davet ettik. Bizimle çalışmayı kabul etti." dedi.

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Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael öncesi gerçek ortaya çıktı! Üzüm bağları nedeniyle anlaşılamayan teknik direktör kim?

Kulübün başında 2,5 yıldır bulunduğuna dikkati çeken Çebi, "Ekonomik anlamda, idari ve mali konularda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizleyerek, düzelterek bu süreci geçirdik. En zor şartlarda 3 kupa aldık."

Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael öncesi gerçek ortaya çıktı! Üzüm bağları nedeniyle anlaşılamayan teknik direktör kim?

Gelecekte maddi ve manevi olarak elimiz kolumuz daha rahat hale gelecek. Birçok kontratın bittiği süreç ve kendimizin yapılandırma şansı bulacağı yeni süreç başlayacaktır. Bu süreçte Ismael ile olmak bizim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Beşiktaş’ta Valerien Ismael öncesi gerçek ortaya çıktı! Üzüm bağları nedeniyle anlaşılamayan teknik direktör kim?

Sportif direktörlüğün ve ekibinin yaptığı çalışmalar neticesinde Valerien Ismael'i takımın başına getirdiklerini belirten Çebi, "Yönetim kurulu kararıdır. Kendisine 'Hoş geldin ve başarılar.' diyorum. Ümitliyiz, doğru karar verdik. Hocamızın arkasında, yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman desteğimizi hissedeceğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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