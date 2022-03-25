Gelecekte maddi ve manevi olarak elimiz kolumuz daha rahat hale gelecek. Birçok kontratın bittiği süreç ve kendimizin yapılandırma şansı bulacağı yeni süreç başlayacaktır. Bu süreçte Ismael ile olmak bizim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.