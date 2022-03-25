Giriş Tarihi: 25.03.2022 20:45
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
21:38
Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael öncesi gerçek ortaya çıktı! Üzüm bağları nedeniyle anlaşılamayan teknik direktör kim?
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Önder Karaveli'nin yerine Fransız teknik adam Valerien Ismael'i takımın başına getirdiğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael'den önce görüştükleri Portekizli bir teknik direktörün 'üzüm bağları' nedeniyle anlaşamadıklarını itiraf etti.