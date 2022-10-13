Giriş Tarihi: 13.10.2022 15:03
Güncelleme Tarihi: 13.10.2022
15:16
Son dakika: Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! "Haberler kasıtlı yapılıyor"
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu hafta evinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'le ilgili açıklama yaptı. Ayrıca Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael'e çıkan haberler doğrultusunda haksızlık yapıldığını ifade etti. Ayrıca saçlarını kestiren Weghorst'a totem yapıp yapmadığı da soruldu. İşte o çarpıcı sözler...