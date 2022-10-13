Son dakika: Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! "Haberler kasıtlı yapılıyor"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi.