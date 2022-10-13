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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! "Haberler kasıtlı yapılıyor"
Giriş Tarihi: 13.10.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 15:16

Son dakika: Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! "Haberler kasıtlı yapılıyor"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu hafta evinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'le ilgili açıklama yaptı. Ayrıca Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael'e çıkan haberler doğrultusunda haksızlık yapıldığını ifade etti. Ayrıca saçlarını kestiren Weghorst'a totem yapıp yapmadığı da soruldu. İşte o çarpıcı sözler...

Son dakika: Beşiktaş’tan Şenol Güneş açıklaması! Haberler kasıtlı yapılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi hazırlıklarını devam ettiren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş ve Valerien Ismael hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Beşiktaş’tan Şenol Güneş açıklaması! Haberler kasıtlı yapılıyor

Siyah-Beyazlı takımda son günlerde tartışma konusu haline gelen teknik direktörlük meselesiyle ilgili açıklamalar yapan Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'le ilgili iddialara yanıt verdi.

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Son dakika: Beşiktaş’tan Şenol Güneş açıklaması! Haberler kasıtlı yapılıyor

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Hocaya gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa bu kadar eleştirilmezdi.

Son dakika: Beşiktaş’tan Şenol Güneş açıklaması! Haberler kasıtlı yapılıyor

"ELEŞTİRİLERİ ABARTILI BULUYORUM"

Ayrıca Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartılı bulduğunu ifade eden Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'i istemediği yönündeki haberler konusunda da açıklama yaptı.

Son dakika: Beşiktaş’tan Şenol Güneş açıklaması! Haberler kasıtlı yapılıyor

"HABERLER KASITLI YAPILIYOR"

Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler bize zarar veriyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Kararı ben vermiyorum. Başkana da saygısızlık yapılıyor.

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