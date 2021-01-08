Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'tın Mandzukic transferinde son pürüzler kaldı! Opsiyonlu sözleşme teklif edildi...

: 'tın Mandzukic transferinde son pürüzler kaldı! Opsiyonlu sözleşme teklif edildi...

'tan transfer haberleri üst üste geliyor. transferinde son durum ne? Lider Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Sergen Yalçın da Çaykur Rizespor maçının ardundan Mandzukic ile ilgilendiklerini ifade etmişti. Ersin ve Utku'nun performansından mennun olan Sergen Yalçın, sakatlık ve Covid-19 nedeniyle bir kaleci daha talep etti. Yönetim Altınordu'nun file bekçisi için nabız yokladı. Beşiktaş, Manduzkic için opsiyonlu bir sözleşme önerdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 08.01.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 10:48
Son dakika: Beşiktaş'tın Mandzukic transferinde son pürüzler kaldı! Opsiyonlu sözleşme teklif edildi...

haberi... 'ta Manduzkic transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre bu transferde artık küçük detaylar kaldı. Beşiktaş ve Mandzukic tarafı şartlar üzerinde büyük ölçüde anlaştı. Beşiktaş'ta Lens de takımdan ayrılmayı kabul etti ayrıca kaleci transferi hakkında da yeni bir isim gündeme geldi. Temmuz ayından beri boşta olan Mandzukic'e 6 ay + 1 yıl opsiyonlu sözleşme önerildi.

SON DAKİKA HABERİ: MANDUZKİC'E OPSİYONLU SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ!

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcuya 6 ay+1 yıl opsiyonlu sözleşme ve bonuslarla birlikte 1.5 milyon Euro önerdi. Şartlar üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Geriye küçük detaylar kaldı.

Son dakika: Beşiktaş'tın Mandzukic transferinde son pürüzler kaldı! Opsiyonlu sözleşme teklif edildi...

, sezon başında mali şartlarda anlaşamadığı 'i kadrosuna katmak üzere. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bizzat ismini vererek transfer etmek istediklerini belirttiği Hırvat forvetle anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 34 yaşındaki golcüyle 6 ay+1 yıl opsiyonlu sözleşme ve toplamda 1.5 milyon Euro önerdi. Bu rakamın 1 milyon Euro'sunun garanti ücret olduğu, geri kalan bölümünün ise bonuslar ve şampiyonluk primini kapsadığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Beşiktaş'tın Mandzukic transferinde son pürüzler kaldı! Opsiyonlu sözleşme teklif edildi...

TRANSFERDE BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ!

Görüşmelerde büyük mesafe kat edilirken sadece opsiyon üzerindeki detayların masada olduğu ifade edildi. Temmuz ayından bu yana boşta olan Mandzukic'in özel antrenörler eşliğinde çalıştığı, maç eksiği dışında bir probleminin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş'tın Mandzukic transferinde son pürüzler kaldı! Opsiyonlu sözleşme teklif edildi...

USTA İSİMLERDEN MANDZUKİC YORUMU!

SORU: 'ta Larin çıkışta, Aboubakar formda... Sergen Yalçın, Mandzukic'i istiyor.. Sizce bu transfere gerek var mı?

Son dakika: Beşiktaş'tın Mandzukic transferinde son pürüzler kaldı! Opsiyonlu sözleşme teklif edildi...

ALİ GÜLTİKEN: BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI SAĞLAR

"Lig çok uzun. Daha önümüzde oynanmamış çok maç var. Aynı zamanda maç takvimi de yoğun. Bu süreç aynı şekilde devam edecek. O yüzden takım içinde etkili bir rekabete her zaman ihtiyaç olur..."

SON DAKİKA