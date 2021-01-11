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Haberler Galeri Son dakika: Bomba transfer! Milan'dan Süper Lig'e geldi

Son dakika: Bomba transfer! Milan'dan Süper Lig'e geldi

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de 5 Ocak'ta transfer dönemi başladı ve takımlar ikinci yarı için takviye çalışmalarına start verdi. Şimdiye kadar transferde en hareketli takım olarak İstanbul ekibi Fatih Karagümrük dikkat çekiyor. Son bomba ise bugün belli oldu. Milan'ın yıldız isminin yeni adresi Süper Lig oldu. İşte şimdiye kadar biten transferler...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 21:53 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 22:12
Son dakika: Bomba transfer! Milan'dan Süper Lig'e geldi

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine az bir süre kala ekipler ara transfer dönemi çalışmalarına hız kazandırdı. Kulüpler birer birer transferleri açıklamaya başladı. İşte resmen açıklanan isimler...

Son dakika: Bomba transfer! Milan'dan Süper Lig'e geldi

DERRICK LUCKASSEN

Yeni Takımı:

Eski Takımı:

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Son dakika: Bomba transfer! Milan'dan Süper Lig'e geldi

MICKAEL TIRPAN

Yeni takımı: (Sezon sonuna kadar kiralık)

Eski takımı:

Son dakika: Bomba transfer! Milan'dan Süper Lig'e geldi

MOHAMMED KAMARA

Yeni takımı: (2+1 yıl)
Eski takımı:

Son dakika: Bomba transfer! Milan'dan Süper Lig'e geldi

BRAHIM DARRI

Yeni takımı:
Eski takımı: Kulüpsüz (Son takımı Fatih Karagümrük)

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