Haberler Galeri Son dakika: Bomba transfer! Milan'dan Süper Lig'e geldi

Son dakika: Bomba transfer! Milan'dan Süper Lig'e geldi

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de 5 Ocak'ta transfer dönemi başladı ve takımlar ikinci yarı için takviye çalışmalarına start verdi. Şimdiye kadar transferde en hareketli takım olarak İstanbul ekibi Fatih Karagümrük dikkat çekiyor. Son bomba ise bugün belli oldu. Milan'ın yıldız isminin yeni adresi Süper Lig oldu. İşte şimdiye kadar biten transferler...