Giriş Tarihi: 25.04.2022 08:43
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
09:39
Son dakika: Burak Elmas hakkında bomba sözler! "Bu iki transferin perde arkasını anlatmalı"
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Altay'ı Kerem'in golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Galatasaray'da oynanan kötü futbol dün eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk maçla ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Levent Tüzemen, yapılan transferler hakkında Burak Elmas'ı hedef gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...