BÜLEN TİMURLENK: İKİ VUKUAT ARASI MAÇ!

İki vukuat, kriz, kaos, skandal arası maç oynadığı bir sezon geçiriyor Galatasaray. Taraftarı da 'bitse' diye haftaları sayıyor.

İstifa eden yöneticiler, garip CEO atamaları, yönetim koridorlarında eksik olmayan neyin danışıldığı belli olmayan danışmanlar, Guardiola'nın yardımcısı, Fiorentina'nın orta sahası, takımın eski santrforu, mahkemeye koşan Galatasaray ile alakası olmayan genel kurul üyesi, yeni başkan adayları...