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Haberler Galeri Son dakika: Burak Elmas hakkında bomba sözler! "Bu iki transferin perde arkasını anlatmalı"
Giriş Tarihi: 25.04.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 09:39

Son dakika: Burak Elmas hakkında bomba sözler! "Bu iki transferin perde arkasını anlatmalı"

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Altay'ı Kerem'in golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Galatasaray'da oynanan kötü futbol dün eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk maçla ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Levent Tüzemen, yapılan transferler hakkında Burak Elmas'ı hedef gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Burak Elmas hakkında bomba sözler! Bu iki transferin perde arkasını anlatmalı

Galatasaray, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Altay'ı Kerem'in tek golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Dış sahada 3 maç sonra kazanan Galatasaray'ın oynadığı futbol eleştirilere sebep oldu.

Son dakika: Burak Elmas hakkında bomba sözler! Bu iki transferin perde arkasını anlatmalı

SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, Altay-Galatasaray maçıyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika: Burak Elmas hakkında bomba sözler! Bu iki transferin perde arkasını anlatmalı

BÜLEN TİMURLENK: İKİ VUKUAT ARASI MAÇ!

İki vukuat, kriz, kaos, skandal arası maç oynadığı bir sezon geçiriyor Galatasaray. Taraftarı da 'bitse' diye haftaları sayıyor.

İstifa eden yöneticiler, garip CEO atamaları, yönetim koridorlarında eksik olmayan neyin danışıldığı belli olmayan danışmanlar, Guardiola'nın yardımcısı, Fiorentina'nın orta sahası, takımın eski santrforu, mahkemeye koşan Galatasaray ile alakası olmayan genel kurul üyesi, yeni başkan adayları...

Son dakika: Burak Elmas hakkında bomba sözler! Bu iki transferin perde arkasını anlatmalı

"G.SARAYLILAR MAÇLARININ OLDUKLARINI SABAH HATIRLIYOR"

Bütün sezon hafta içindeki 5 günü bu öznelerin ve olayların yer aldığı manşetlerle geçiren Galatasaray'ın hafta sonlarında maçı olduğunu ancak maç sabahı hatırlıyordu taraftarı… Küme düşen Malatya'dan sonra yine küme düşmemek için çırpınan Altay'dı rakip.

Son dakika: Burak Elmas hakkında bomba sözler! Bu iki transferin perde arkasını anlatmalı

Aynı Malatya gibi gücü mukabilinde ne oynadığını daha iyi bilen taraftı. Pulgar'ın dikine temiz paslarından birinde Berkan'ın kaçırdığı topu Kerem'in soluyla bitirmesi tabelayı da belirledi, oyunu da…

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