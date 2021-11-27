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Haberler Galeri Son dakika: Burak Yılmaz Lille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…
Giriş Tarihi: 27.11.2021 19:40 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 19:44

Son dakika: Burak Yılmaz Lille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…

Son dakika haberi… A Milli Futbol Takımımızın ve Lille'in golcü oyuncusu 36 yaşındaki Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de gollerine devam ediyor. 2020-2021 sezonunun başında transfer olduğu Lille'de büyük işler başaran milli yıldız, bu sezona kötü başlasa da son haftalarda hocasının da desteğiyle birlikte yeniden forma girmeye başladı. Ligue 1'de Nantes ile oynanan maçta da golünü atan Burak, 8 maç sonra taraftarını çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Burak Yılmaz Lille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…

Son dakika… Geçtiğimiz sezonun başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan milli oyuncumuz Burak Yılmaz, kariyerinde ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde forma şansı yakaladı.

Son dakika: Burak Yılmaz Lille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…

Bu forma şansını oldukça etkileyici değerlendiren milli yıldız, Lille'in Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü oynadı.

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Son dakika: Burak Yılmaz Lille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…

Geçtiğimiz sezon boyunca toplamda 34 maçta forma giyen 36 yaşındaki golcü, 18 gol ve 6 asist kaydetmeyi başarmıştı.

Son dakika: Burak Yılmaz Lille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…

Bu yıl ise geçtiğimiz yılın aksine oldukça düşüş gösteren bir performans sergileyen Burak Yılmaz, taraftarı tarafından en çok eleştirilen isimlerden birisi olmuştu.

Son dakika: Burak Yılmaz Lille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…

Fransa'da hocası Gourvennec ile arasında sorun yaşadığı haberleri basına yansımış ve milli golcümüzün takımdan ayrılacağı haberleri ortaya çıkmıştı.

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