Son dakika: Burak Yılmaz Lille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…

Giriş Tarihi: 27.11.2021 19:40Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 19:44
Son dakika: Burak YılmazLille’de golünü attı taraftarlar çılgına döndü! 10 Eylül’den sonra ilk…
Son dakika haberi… A Milli Futbol Takımımızın ve Lille'in golcü oyuncusu 36 yaşındaki Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de gollerine devam ediyor. 2020-2021 sezonunun başında transfer olduğu Lille'de büyük işler başaran milli yıldız, bu sezona kötü başlasa da son haftalarda hocasının da desteğiyle birlikte yeniden forma girmeye başladı. Ligue 1'de Nantes ile oynanan maçta da golünü atan Burak, 8 maç sonra taraftarını çılgına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…