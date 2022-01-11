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Haberler Galeri Son dakika: Burak Yılmaz'ın paylaşımı büyük yankı uyandırdı! Fatih Terim'e gönderme...
Giriş Tarihi: 11.01.2022 00:45 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 00:52

Son dakika: Burak Yılmaz'ın paylaşımı büyük yankı uyandırdı! Fatih Terim'e gönderme...

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında alınan Giresunspor yenilgisinin ardından dördüncü dönemindeki Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fatih Terim'in ayrılığının ardından taraftlardan Burak Elmas yönetimine büyük tepki gelirken, deneyimli teknik adam bir açıklama yayınlamadı. Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Instagram paylaşımı, Fatih Terim'in ayrılığına bir gönderme olarak yorumlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Burak Yılmaz’ın paylaşımı büyük yankı uyandırdı! Fatih Terim’e gönderme...

Son dakika haberi... Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren kulüp efsanesi Fatih Terim, Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından kulüpten bir kez daha ayrılmak zorunda kaldı.

Son dakika: Burak Yılmaz’ın paylaşımı büyük yankı uyandırdı! Fatih Terim’e gönderme...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a 1 puanla kaybedilen şampiyonluğun ardından Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'le yaşanan sorunlar, o dönemde de Fatih Terim'in ayrılığını gündeme getirmişti.

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Son dakika: Burak Yılmaz’ın paylaşımı büyük yankı uyandırdı! Fatih Terim’e gönderme...

Mustafa Cengiz'in "Fatih Terim hocayla yola devam etmeyeceğim" demesi üzerine büyük bir belirsizlik yaşanırken, Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle birlikte 67 yaşındaki teknik adam yeniden takımın başına geçti.

Son dakika: Burak Yılmaz’ın paylaşımı büyük yankı uyandırdı! Fatih Terim’e gönderme...

Galatasaray'da büyük vaatlerle göreve gelen Burak Elmas yönetimi, seçim öncesi vaat ettikleri gibi Fatih Terim ile göreve başladı.

Son dakika: Burak Yılmaz’ın paylaşımı büyük yankı uyandırdı! Fatih Terim’e gönderme...

Yaz aylarında olağanüstü bir değişime giden Galatasaray, 3 yıllık bir yapılanmanın da ilk adımlarını attı.

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