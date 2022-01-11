Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında alınan Giresunspor yenilgisinin ardından dördüncü dönemindeki Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fatih Terim'in ayrılığının ardından taraftlardan Burak Elmas yönetimine büyük tepki gelirken, deneyimli teknik adam bir açıklama yayınlamadı. Öte yandan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Instagram paylaşımı, Fatih Terim'in ayrılığına bir gönderme olarak yorumlandı. İşte son dakika haberinin detayları...