Giriş Tarihi: 23.05.2022 19:40
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
20:42
Son dakika: Büyük umutlarla gelmişti, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jorge Jesus'un istediği yıldız golcü ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adamın istediği oyuncular da belli oldu. Sarı-lacivertliler ile sözleşme imzaladıktan sonra yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayacak olan Jorge Jesus, takımda görmek istediği forvet oyuncusunu belirledi. İşte transfer haberinin detayları...