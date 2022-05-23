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Haberler Galeri Son dakika: Büyük umutlarla gelmişti, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jorge Jesus'un istediği yıldız golcü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.05.2022 19:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 20:42

Son dakika: Büyük umutlarla gelmişti, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Jorge Jesus'un istediği yıldız golcü ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adamın istediği oyuncular da belli oldu. Sarı-lacivertliler ile sözleşme imzaladıktan sonra yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayacak olan Jorge Jesus, takımda görmek istediği forvet oyuncusunu belirledi. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika: Büyük umutlarla gelmişti, Fenerbahçe’den ayrılıyor! Jorge Jesus’un istediği yıldız golcü ortaya çıktı

Son dakika haberi... Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Portekizli tecrübeli teknik adamın Sarı-lacivertlilere transfer etmek istediği yıldız golcü ortaya çıktı.

Son dakika: Büyük umutlarla gelmişti, Fenerbahçe’den ayrılıyor! Jorge Jesus’un istediği yıldız golcü ortaya çıktı

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Portekizli isim Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record anlaşmayı duyurdu.

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Son dakika: Büyük umutlarla gelmişti, Fenerbahçe’den ayrılıyor! Jorge Jesus’un istediği yıldız golcü ortaya çıktı

Habere göre Portekizli tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin teklifini cumartesi yapılan görüşmenin ardından kabul etti.

Son dakika: Büyük umutlarla gelmişti, Fenerbahçe’den ayrılıyor! Jorge Jesus’un istediği yıldız golcü ortaya çıktı

1 YILLIK SÖZLEŞME, 7 MİLYON EURO MAAŞ!

67 yaşındaki çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli takım ile 1 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Jesus bu anlaşmadan 7 milyon Euro kazanacak.

Son dakika: Büyük umutlarla gelmişti, Fenerbahçe’den ayrılıyor! Jorge Jesus’un istediği yıldız golcü ortaya çıktı

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla sezonu ikinci sırada bitirdi. Sarı-Lacivertliler böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

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