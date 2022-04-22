Giriş Tarihi: 22.04.2022 21:51
Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
23:03
Son dakika: Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano Fenerbahçe maçına damga vurdu! Takım arkadaşlarını çileden çıkarttı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda ligde kalma yarışı veren Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın hemen başında 1. dakikanın içinde rakibine yaptığı hareketle direkt kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano maça damgasını vurdu. Mücadeleyi Fenerbahçe 6-0 kazandı.