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Haberler Galeri Son dakika: Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano Fenerbahçe maçına damga vurdu! Takım arkadaşlarını çileden çıkarttı
Giriş Tarihi: 22.04.2022 21:51 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 23:03

Son dakika: Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano Fenerbahçe maçına damga vurdu! Takım arkadaşlarını çileden çıkarttı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda ligde kalma yarışı veren Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın hemen başında 1. dakikanın içinde rakibine yaptığı hareketle direkt kırmızı kart gören Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano maça damgasını vurdu. Mücadeleyi Fenerbahçe 6-0 kazandı.

Son dakika: Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano Fenerbahçe maçına damga vurdu! Takım arkadaşlarını çileden çıkarttı

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, ligde kalma yarışı veren Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-0 önde tamamladı.

Son dakika: Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano Fenerbahçe maçına damga vurdu! Takım arkadaşlarını çileden çıkarttı

Fenerbahçe'nin gollerini 9'da Diego Rossi ve 45+3' ile 45+9'da penaltılardan Serdar Dursun kaydetti.

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Son dakika: Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano Fenerbahçe maçına damga vurdu! Takım arkadaşlarını çileden çıkarttı

İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Son dakika: Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano Fenerbahçe maçına damga vurdu! Takım arkadaşlarını çileden çıkarttı

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Dimitrios Pelkas, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Son dakika: Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano Fenerbahçe maçına damga vurdu! Takım arkadaşlarını çileden çıkarttı

İRFAN CAN 11'E GERİ DÖNDÜ

Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyuncunun yerine ilk 11'de kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

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