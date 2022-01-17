Son dakika: Cengiz Ünder’in yıldızlaştığı maçta ilginç Burak Yılmaz detayı! Fransızlar bunu konuşuyor…

Son dakika haberi… Fransa Ligue 1'de mücadele eden milli futbolcularımız Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, geçtiğimiz hafta oynanan Marsilya - Lille maçında karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca iki takımın da yüksek tempolu bir oyun oynadığı mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın yıldızı olan Cengiz Ünder, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Öte yandan Cengiz'in yıldızlaştığı maçta ise Burak Yılmaz hakkında ilginç bir detay paylaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…