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Haberler Galeri Son dakika: Cengiz Ünder’in yıldızlaştığı maçta ilginç Burak Yılmaz detayı! Fransızlar bunu konuşuyor…
Giriş Tarihi: 17.01.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 18:27

Son dakika: Cengiz Ünder’in yıldızlaştığı maçta ilginç Burak Yılmaz detayı! Fransızlar bunu konuşuyor…

Son dakika haberi… Fransa Ligue 1'de mücadele eden milli futbolcularımız Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, geçtiğimiz hafta oynanan Marsilya - Lille maçında karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca iki takımın da yüksek tempolu bir oyun oynadığı mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın yıldızı olan Cengiz Ünder, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Öte yandan Cengiz'in yıldızlaştığı maçta ise Burak Yılmaz hakkında ilginç bir detay paylaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Cengiz Ünder’in yıldızlaştığı maçta ilginç Burak Yılmaz detayı! Fransızlar bunu konuşuyor…

Son dakika haberi… Türkiye Milli Takımı'nın önemli oyuncuları Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Fransa'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dakika: Cengiz Ünder’in yıldızlaştığı maçta ilginç Burak Yılmaz detayı! Fransızlar bunu konuşuyor…

Ligue 1'de oldukça önemli bir mücadele olan Marsilya ve Lille karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Son dakika: Cengiz Ünder’in yıldızlaştığı maçta ilginç Burak Yılmaz detayı! Fransızlar bunu konuşuyor…

Konuk takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Son dakika: Cengiz Ünder’in yıldızlaştığı maçta ilginç Burak Yılmaz detayı! Fransızlar bunu konuşuyor…

Lille'de Benjamin Andre 32. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son dakika: Cengiz Ünder’in yıldızlaştığı maçta ilginç Burak Yılmaz detayı! Fransızlar bunu konuşuyor…

Ünder 90 dakika forma giydi. Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz 72 dakika, Zeki Çelik 90 dakika oyunda kaldı.

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