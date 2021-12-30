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Haberler Galeri Son dakika: Cenk Tosun, geri mi dönüyor? Beşiktaş - Altay maçında...
Giriş Tarihi: 30.12.2021 22:56 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 23:09

Son dakika: Cenk Tosun, geri mi dönüyor? Beşiktaş - Altay maçında...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yerniden kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, milli golcü için Everton'ın kararı bekliyordu. Öte yandan sürpriz bir isim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Altay maçını Vodafone Park'ta izledi.

Son dakika: Cenk Tosun, geri mi dönüyor? Beşiktaş - Altay maçında...

Son dakika haberi... Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u transfer etmek için yeniden çalışmalara başladı. İngiliz ekibi Everton, milli golcü için kararını verirken Beşiktaş - Altay maçında sürpriz bir isim Vodafone Park'ta yerini aldı.

Son dakika: Cenk Tosun, geri mi dönüyor? Beşiktaş - Altay maçında...

Everton forması giyen 30 yaşındaki milli golcü Cenk Tosun, Ocak ayında kulübünden devre arasında kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.

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Son dakika: Cenk Tosun, geri mi dönüyor? Beşiktaş - Altay maçında...

EVERTON'DAN AYRILIYOR!

Ocak 2018'de transfer olduğu Everton'da bekleneni bir türlü veremeyen ve üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un Everton macerası son eriyor.

Son dakika: Cenk Tosun, geri mi dönüyor? Beşiktaş - Altay maçında...

İtalyan gazeteci Nico Schira, Rafael Benitez'in planları arasında Cenk Tosun'un yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü.

Son dakika: Cenk Tosun, geri mi dönüyor? Beşiktaş - Altay maçında...

Milli golcü için en ciddi aday eski takımı Beşiktaş olduğu konuşuluyor.

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