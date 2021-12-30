Son dakika: Cenk Tosun, geri mi dönüyor? Beşiktaş - Altay maçında...

Son dakika haberi... Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u transfer etmek için yeniden çalışmalara başladı. İngiliz ekibi Everton, milli golcü için kararını verirken Beşiktaş - Altay maçında sürpriz bir isim Vodafone Park'ta yerini aldı. Everton forması giyen 30 yaşındaki milli golcü Cenk Tosun, Ocak ayında kulübünden devre arasında kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. EVERTON'DAN AYRILIYOR! Ocak 2018'de transfer olduğu Everton'da bekleneni bir türlü veremeyen ve üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un Everton macerası son eriyor. İtalyan gazeteci Nico Schira, Rafael Benitez'in planları arasında Cenk Tosun'un yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü. Milli golcü için en ciddi aday eski takımı Beşiktaş olduğu konuşuluyor. BABASI VODAFONE PARK'TA! Öte yandan Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Altay maçını Vodafone Park'ta izledi. BU SEZON TEK MAÇTA OYNADI! Geçen sezon Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçında uzun süreli bir sakatlık geçiren Cenk, bu sezon Everton'da yalnızca bir maçta süre alabildi. Aralık ayının başında sahasında Liverpool'a 4-1 kaybeden Everton'da Cenk Tosun maçın son dakikalarında oyuna girmiş ve 7 dakika süre almıştı. GEÇEN SEZON DA BEŞİKTAŞ'A GELMİŞTİ! Geçen sezon Everton'la ligin ilk yarısında 7 maçta oynayıp 1 gol kaydeden Cenk Tosun, devre arasında eski takımı Beşiktaş'a kiralanmıştı. Milli golcü, Siyah-beyazlılarda 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemiş sonrasında sakatlanıp sezonu kapatmıştı. SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR! Oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılması beklense de Cenk Tosun'un Everton'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Everton, 2018'de Cenk Tosun'u Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. EVERTON'DA 11 GOL! Cenk Tosun, 4. sezonunu geçirdiği Everton'da toplam 56 maça çıktı ve 11 gol atıp 6 asist kaydetti. BEŞİKTAŞ'TA 67 GOL! 30 yaşındaki milli futbolcu, 4 sezon boyunca formasını giydiği Beşiktaş'ta ise toplamda 146 maçta 67 gol attı ve 14 asist yaptı. BEŞİKTAŞ'TA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI! Cenk Tosun, Beşiktaş kariyerinde 3 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarını yaşadı.