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Haberler Galeri Son dakika: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak? 37 yaşına günler kala açıkladı...
Giriş Tarihi: 14.01.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 18:16

Son dakika: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak? 37 yaşına günler kala açıkladı...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de Manchester United formasıyla iyi bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo, futbolu bırakmayı henüz düşünmüyor. 5 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Portekizli yıldız, emeklilik plamlarına dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak? 37 yaşına günler kala açıkladı...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United Forması giyen Cristiano Ronaldo, 5 Şubat'ta 37 yaşına giriyor. Ancak Portekizli yıldız, futbolu bırakmayı henüz düşünmüyor. Ronaldo, emeklilik plamlarına dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak? 37 yaşına günler kala açıkladı...

Sezon başında Juventus'tan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında eski Manchester United'a transfer olan Ronaldo, Premier Lig'de oldukça iyi bir sezon geçiriyor.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak? 37 yaşına günler kala açıkladı...

BU SEZON 22 MAÇTA 14 GOL ATTI!

Portekizli yıldız, 36 yaşında olmasın rağmen bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da çıktığı 22 maçta 14 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak? 37 yaşına günler kala açıkladı...

Ancak Manchester United'da Ronaldo'nun eski takım arkadaşı sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlanan sezonda üst üste puan kayıplarıyla orta sıralara kadar geriledi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak? 37 yaşına günler kala açıkladı...

SOLSKJAER GİTTİ RANGNİCK GELDİ!

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Norveçli teknik adamın yerine Alman teknik direktör Ralf Rangnick takımın başına getirildi.

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