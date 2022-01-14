Son dakika: Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak? 37 yaşına günler kala açıkladı...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United Forması giyen Cristiano Ronaldo, 5 Şubat'ta 37 yaşına giriyor. Ancak Portekizli yıldız, futbolu bırakmayı henüz düşünmüyor. Ronaldo, emeklilik plamlarına dair açıklamalarda bulundu. Sezon başında Juventus'tan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında eski Manchester United'a transfer olan Ronaldo, Premier Lig'de oldukça iyi bir sezon geçiriyor. BU SEZON 22 MAÇTA 14 GOL ATTI! Portekizli yıldız, 36 yaşında olmasın rağmen bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da çıktığı 22 maçta 14 gol attı ve 3 asist kaydetti. Ancak Manchester United'da Ronaldo'nun eski takım arkadaşı sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlanan sezonda üst üste puan kayıplarıyla orta sıralara kadar geriledi. SOLSKJAER GİTTİ RANGNİCK GELDİ! Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Norveçli teknik adamın yerine Alman teknik direktör Ralf Rangnick takımın başına getirildi. RONALDO MEMNUN DEĞİL! Portekizli yıldız, yılbaşında sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda takımın gidişatından menun olmadığını açıklamıştı. 6 YIL DAHA OYNAYACAK! ESPN Brezilya'ya konuşan Cristiano Ronaldo, 6 yıl daha futbol oynamayı planladığı belirtti. 'KENDİMİ 30 YAŞINDA HİSSEDİYORUM' 36 yaşındaki Portekizli yıldızın açıklamaları şöyle: 'Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve zihinsel olarak iyi durumdayım.' '33 yaşından sonra öğrendiğim en önemli şey, neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor.' 'Ama gerçek savaş zihinsel oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim.' '40, 41 YA DA 42...' '40, 41 ya da 42 yaşına kadar futbol oynamaya devem etmek ve neler olacağını görmek istiyorum.' PREMIER LİG REKORU SHRERINGHAM'A AİT! Tottenham'ın ve İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Teddy Sheringham, 40 yıl 272 günle Premier Lig'de forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. DÜNYA REKORU 74 YAŞ! Dünya rekoru ise 74 yıl 125 günle Ezzeldin Bahader ait. Mısırlı oyuncu rekoru 2020'de kırmıştı.