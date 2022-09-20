Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Cristiano Ronaldo transfer oluyor! Rekor teklifi kabul edecek...
Giriş Tarihi: 20.09.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 14:23

Son dakika: Cristiano Ronaldo transfer oluyor! Rekor teklifi kabul edecek...

Son dakika haberleri: Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamak ve takımdan ayrılmak istediği ifade edilmişti. Fakat transfer sezonunda takımda kalan yıldız oyuncuya Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif gelmişti. Ronaldo'nun bu transferi kabul edeceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cristiano Ronaldo transfer oluyor! Rekor teklifi kabul edecek...

Premier Lig ekibi Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz yaz transfer sezonunda, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olacağı iddia edilmişti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo transfer oluyor! Rekor teklifi kabul edecek...

İngiliz basınında Portekizli yıldızın yeni hocası Erik Ten Hag ile de başlarda arasının kötü olduğu yazılan Ronaldo'nun son dönemde hocasıyla aralarındaki buzların eridiği ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Cristiano Ronaldo transfer oluyor! Rekor teklifi kabul edecek...

RONALDO'YA REKOR TEKLİF

Transfer sezonunda Ronaldo'ya rekor bir transfer teklifi gelmişti. Suudi Arabistan takımı Al Hilal, yıldız oyuncu için tam 242 milyon Euro'luk çılgın bir teklif yapmıştı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo transfer oluyor! Rekor teklifi kabul edecek...

Cristiano Ronaldo, kendisine gelen bu rekor teklifi reddederek takımda kalma kararı aldı. Fakat Ronaldo'nun hala mutsuz olduğu iddia ediiliyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo transfer oluyor! Rekor teklifi kabul edecek...

TRANSFER TEKLİFİNİ KABUL EDEBİLİR

Al Hilal'in rekor teklifiyle birlikte haftalık 2 milyon Euro denk gelen kazancı reddeden Ronaldo'nun 2022 Katar Dünya Kupası sonrası bu teklifi yeniden değerlendireceği ifade edildi.

SON DAKİKA