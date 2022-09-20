Giriş Tarihi: 20.09.2022 14:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022
14:23
Son dakika: Cristiano Ronaldo transfer oluyor! Rekor teklifi kabul edecek...
Son dakika haberleri: Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda oynamak ve takımdan ayrılmak istediği ifade edilmişti. Fakat transfer sezonunda takımda kalan yıldız oyuncuya Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif gelmişti. Ronaldo'nun bu transferi kabul edeceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...