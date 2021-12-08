Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık yok! Futbol dünyasına damga vuran liste... İşte en pahalı yıldızlar
Giriş Tarihi: 08.12.2021 21:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 21:32

Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık yok! Futbol dünyasına damga vuran liste... İşte en pahalı yıldızlar

Son dakika haberi… Futbol dünyasının yaklaşık son 20 yılına damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bu süreç içerisinde kırılması çok zor birçok rekora ve başarıya ulaştı. 36 yaşındaki Ronaldo ve 34 yaşındaki Messi, ilerleyen yaşları nedeniyle zaman zaman form düşüklüğü yaşamaya başlasa da halen futbolun zirvesini paylaşan iki isim olarak yer alıyor. Ancak açı gerçek, artık futbolcular için hazırlanan birçok listede Ronaldo ve Messi'nin isimlerini göremiyoruz. KPMG Football Benchmark ekibi, futbol dünyasının en pahalı yıldızlarını listeledi. İşte o liste…

Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık yok! Futbol dünyasına damga vuran liste... İşte en pahalı yıldızlar

Son dakika… Dünya futbolunun son dönemde başarıdan başarıya koşan ikilisi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol kariyerlerinin sonuna yaklaşıyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık yok! Futbol dünyasına damga vuran liste... İşte en pahalı yıldızlar

Bu sezon yaz transfer döneminde Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo, inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık yok! Futbol dünyasına damga vuran liste... İşte en pahalı yıldızlar

Öte yandan efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye giden Lionel Messi, beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık yok! Futbol dünyasına damga vuran liste... İşte en pahalı yıldızlar

Bu süreçte iki yıldız ismin de yerlerini Haaland ve Mbappe'ye yavaş yavaş bıraktığı görüşü ortaya çıktı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık yok! Futbol dünyasına damga vuran liste... İşte en pahalı yıldızlar

KPMG Football Benchmark ekibi, piyasa değeri en yüksek 10 futbolcuyu listeledi.

SON DAKİKA