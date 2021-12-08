Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi artık yok! Futbol dünyasına damga vuran liste... İşte en pahalı yıldızlar

Son dakika haberi… Futbol dünyasının yaklaşık son 20 yılına damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bu süreç içerisinde kırılması çok zor birçok rekora ve başarıya ulaştı. 36 yaşındaki Ronaldo ve 34 yaşındaki Messi, ilerleyen yaşları nedeniyle zaman zaman form düşüklüğü yaşamaya başlasa da halen futbolun zirvesini paylaşan iki isim olarak yer alıyor. Ancak açı gerçek, artık futbolcular için hazırlanan birçok listede Ronaldo ve Messi'nin isimlerini göremiyoruz. KPMG Football Benchmark ekibi, futbol dünyasının en pahalı yıldızlarını listeledi. İşte o liste…