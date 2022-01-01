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Haberler Galeri Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak açıklama! "Mutlu değilim..."
Giriş Tarihi: 01.01.2022 22:22 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 22:50

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak açıklama! "Mutlu değilim..."

Son dakika haberi... Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından bir yeni yıl paylaşımı yaptı. 36 yaşındaki Ronaldo, 2. Manchester United kariyerinde genel olarak mutlu olmadığını açıkladı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulacak açıklama! Mutlu değilim...

Sezon başında Juventus'tan eski takımı Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'da mutlu olmadığını açıkladı. 36 yaşındaki Portekizli yıldız, Instagram hesabından bir yeni yıl paylaşımı yaptı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulacak açıklama! Mutlu değilim...

Cristiano Ronaldo, sezon başında Juventus'tan yıldızlaştığı eski takımı Manchester United'da 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulacak açıklama! Mutlu değilim...

Portekizli yıldız, Lionel Messi'nin PSG'ye transferiyle birlikte şüphesiz 2021 yılının en büyük 2 transferinden biri oldu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulacak açıklama! Mutlu değilim...

Ronaldo, Portekiz'le EURO 2020'ye son 16 turunda veda etse de grupta 3 maçta attığı 5 golle Patrik Schick ile birlikte turnuvanın gol kralı olmuştu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulacak açıklama! Mutlu değilim...

36 yaşındaki yıldız golcü, geçen sezon Juventus formasıyla attığı 29 golle İtalya Serie A'da gol kralı olurken toplamda ise 36 gol kaydetti.

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