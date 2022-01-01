Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak açıklama! "Mutlu değilim..."

Sezon başında Juventus'tan eski takımı Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'da mutlu olmadığını açıkladı. 36 yaşındaki Portekizli yıldız, Instagram hesabından bir yeni yıl paylaşımı yaptı. Cristiano Ronaldo, sezon başında Juventus'tan yıldızlaştığı eski takımı Manchester United'da 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Portekizli yıldız, Lionel Messi'nin PSG'ye transferiyle birlikte şüphesiz 2021 yılının en büyük 2 transferinden biri oldu. Ronaldo, Portekiz'le EURO 2020'ye son 16 turunda veda etse de grupta 3 maçta attığı 5 golle Patrik Schick ile birlikte turnuvanın gol kralı olmuştu. 36 yaşındaki yıldız golcü, geçen sezon Juventus formasıyla attığı 29 golle İtalya Serie A'da gol kralı olurken toplamda ise 36 gol kaydetti. Portekizli yıldız, yeni yıl paylaşımında Kırmızı Şeytanların takım olarak istikrarlı olmadığını kabul ediyor ve bunun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyor. Cristiano Ronaldo'nun yeni yıl paylaşımı şöyle: '2021 sona eriyor ve tüm müsabakalarda 47 gol atmama rağmen bu sene bizim için kolay değildi.' 'Juventus'ta İtalya Kupası'nı ve İtalya Süper Kupası'nı kazandım. Serie A'da gol kralı oldum. Portekiz için Avrupa'nın en fazla gol atan oyuncusu oldum.' 'Bu tür başarılar beni çok mutlu etti. Ve tabii ki Old Trafford'a geri dönüşüm, her zaman kariyerimdeki en ikonik anlardan birisi olacak.' 'UNITED'DA MUTLU DEĞİLİM' 'Ancak United'da yaptığımız şeylerden dolayı mutlu değilim. Hiçbirimiz mutlu değiliz, bundan eminim.' 'Daha çok çalışmamız, daha iyi oynamamız ve şu anda sunduğumuzdan çok daha fazlasını vermemiz gerektiğini biliyoruz.' 'Bu yılbaşını sezonun dönüm noktası yapalım! 2022'yi daha iyi bir ruh ve daha güçlü bir zihniyetle kucaklayalım.' 'BU KULÜBÜ, HAK ETTİĞİ YERE KOYALIM' 'Yukarılara ve daha ötesine çıkalım, yıldızlara ulaşalım ve bu kulübü, hak ettiği yere koyalım! Bize destek verin, hepinize güveniyoruz! Mutlu Yıllar, yakında görüşürüz!' BU SEZON 21 MAÇTA 14 GOL ATTI! Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 14 gol attı ve 3 asist yaptı.