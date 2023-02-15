"100 BİN TL NAKDİ YARDIM"

Başkan Erdoğan ayrıca depremzedelere yapılacak yardımları da açıklarken, "İlk etapta, oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.