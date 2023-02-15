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Haberler Galeri Son dakika deprem haberleri: Depremzedeler için bir dev adım da Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı'ndan! Çalışmalar başladı...
Giriş Tarihi: 15.02.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 08:39

Son dakika deprem haberleri: Depremzedeler için bir dev adım da Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı'ndan! Çalışmalar başladı...

Son dakika deprem haberleri: Tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın deprem felaketi sonrası depremzedeler için atılacak adımlar peş peşe açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı desteklerin ardından Sivil Toplum Kuruluşları da depremzedeler için adeta seferber oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı da asrın felaketi sonrası depremzedeler için dev bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

HARUN SEKMEN
Son dakika deprem haberleri: Depremzedeler için bir dev adım da Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı’ndan! Çalışmalar başladı...

Son dakika deprem haberleri: Tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın deprem felaketi sonrası depremzedeler için atılacak adımlar peş peşe açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı desteklerin ardından Sivil Toplum Kuruluşları da depremzedeler için adeta seferber oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı da asrın felaketi sonrası depremzedeler için dev bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika deprem haberleri: Depremzedeler için bir dev adım da Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı’ndan! Çalışmalar başladı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan asrın felaketi sonrası Türkiye, tüm imkanlarını depremzedeler için seferber etmiş durumda.

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Son dakika deprem haberleri: Depremzedeler için bir dev adım da Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı’ndan! Çalışmalar başladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından millete seslendi ve deprem bölgesinde yeni konut yapımına mart ayında başlanacağını söyledi.

Son dakika deprem haberleri: Depremzedeler için bir dev adım da Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı’ndan! Çalışmalar başladı...

"100 BİN TL NAKDİ YARDIM"

Başkan Erdoğan ayrıca depremzedelere yapılacak yardımları da açıklarken, "İlk etapta, oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika deprem haberleri: Depremzedeler için bir dev adım da Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı’ndan! Çalışmalar başladı...

Asrın deprem felaketi sonrası Sivil Toplum Kuruluşları da ellerinden geleni yapmak için gayret gösteriyor.

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