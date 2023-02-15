Giriş Tarihi: 15.02.2023 08:37
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
08:39
Son dakika deprem haberleri: Depremzedeler için bir dev adım da Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı'ndan! Çalışmalar başladı...
Son dakika deprem haberleri: Tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın deprem felaketi sonrası depremzedeler için atılacak adımlar peş peşe açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı desteklerin ardından Sivil Toplum Kuruluşları da depremzedeler için adeta seferber oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı da asrın felaketi sonrası depremzedeler için dev bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...