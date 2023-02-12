Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
10:51
Son dakika deprem haberleri: Hatayspor'un yıldızının depremden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! İlginç detay...
Son dakika deprem haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehirde yarattığı yıkımla Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremin en çok etkilediği şehirlerden olan Hatay'da Hataysporlu futbolcuların birçoğu enkaz altında kalırken, bordo-beyazlılarda mucizevi şekilde depremden etkilenmeyen bir isim ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...