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Haberler Galeri Son dakika deprem haberleri: Hatayspor'un yıldızının depremden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! İlginç detay...
Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:51

Son dakika deprem haberleri: Hatayspor'un yıldızının depremden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! İlginç detay...

Son dakika deprem haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehirde yarattığı yıkımla Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremin en çok etkilediği şehirlerden olan Hatay'da Hataysporlu futbolcuların birçoğu enkaz altında kalırken, bordo-beyazlılarda mucizevi şekilde depremden etkilenmeyen bir isim ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika deprem haberleri: Hatayspor’un yıldızının depremden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! İlginç detay...

Son dakika deprem haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehirde yarattığı yıkımla Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremin en çok etkilediği şehirlerden olan Hatay'da Hataysporlu futbolcuların birçoğu enkaz altında kalırken, bordo-beyazlılarda mucizevi şekilde depremden etkilenmeyen bir isim ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika deprem haberleri: Hatayspor’un yıldızının depremden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! İlginç detay...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 ile 7.6'lık depremler sonrasında Hatayspor'da birçok sporcu enkaz altında kaldı. Kulübün malzemecisi Onur Akdeniz depremde hayatını kaybetti. Kulübün sportif direktörü Taner Savut ve futbolculardan Christian Atsu'dan ise 6 Kasım'dan beri haber alınamıyor.

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Son dakika deprem haberleri: Hatayspor’un yıldızının depremden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! İlginç detay...

"TANER ENKAZ ALTINDAYKEN SİZ NEREDESİNİZ?"

Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un eşi Pınar Savut, sosyal medyadan kulüp yöneticilerine ve teknik heyetine isyan etti. Pınar Savut, "Buradan tüm Hatayspor yönetimine ve hocasına soruyorum, Taner enkaz altındayken siz neredesiniz? Ben neden aranmıyorum? Niçin bana bir açıklama yapılmıyor? Neden Taner'imi göçük altında, beni ve çocuklarımı yapayalnız bıraktınız? Taner bunu mu hak ediyordu?" ifadelerini kullandı.

Son dakika deprem haberleri: Hatayspor’un yıldızının depremden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! İlginç detay...

BURAK ÖKSÜZ ŞOKA GİRMİŞTİ

Yüksek şiddetteki deprem ve ardından gerçekleşen artçılar sonrası göçük altında kalan Burak Öksüz, kendi imkanlarıyla hem kendisini hem de annesini kurtarmayı başardı.

Son dakika deprem haberleri: Hatayspor’un yıldızının depremden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! İlginç detay...

Futbolcunun enkazdan kurtulduktan sonra şoka girip yaklaşık 2 saat yalın ayakla yol kenarında yürüdüğü görülmüştü. Ayrıca Hatay'ın antrenörlerinden Ekrem Ekşioğlu da göçük altından kurtulan bir başka isim oldu.

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