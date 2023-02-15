Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'taki asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'ye büyük bir acı yaşatırken, depremzedeler için 7'den 70'e tüm halk seferber olmuş durumda. Afet bölgesine giderek depremzedelere yardımlarda bulunan milli sporcu yaşadıklarını anlatırken, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...