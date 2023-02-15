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Haberler Galeri Son dakika deprem haberleri: Milli sporcudan depremzedeler için alkışlanacak hareket! "Burada 'üşüyorum' ya da 'acıktım' demeye utanıyoruz, devlet tüm imkanlarıyla burada..."
Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 07:43

Son dakika deprem haberleri: Milli sporcudan depremzedeler için alkışlanacak hareket! "Burada 'üşüyorum' ya da 'acıktım' demeye utanıyoruz, devlet tüm imkanlarıyla burada..."

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'taki asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'ye büyük bir acı yaşatırken, depremzedeler için 7'den 70'e tüm halk seferber olmuş durumda. Afet bölgesine giderek depremzedelere yardımlarda bulunan milli sporcu yaşadıklarını anlatırken, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

UĞUR ÇEM
Son dakika deprem haberleri: Milli sporcudan depremzedeler için alkışlanacak hareket! Burada ’üşüyorum’ ya da ’acıktım’ demeye utanıyoruz, devlet tüm imkanlarıyla burada...

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'taki asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'ye büyük bir acı yaşatırken, depremzedeler için 7'den 70'e tüm halk seferber olmuş durumda. Afet bölgesine giderek depremzedelere yardımlarda bulunan milli sporcu yaşadıklarını anlatırken, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika deprem haberleri: Milli sporcudan depremzedeler için alkışlanacak hareket! Burada ’üşüyorum’ ya da ’acıktım’ demeye utanıyoruz, devlet tüm imkanlarıyla burada...

Merkezi Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, Türk halkı depremzedelere destek vermek için adeta seferber oldu.

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Son dakika deprem haberleri: Milli sporcudan depremzedeler için alkışlanacak hareket! Burada ’üşüyorum’ ya da ’acıktım’ demeye utanıyoruz, devlet tüm imkanlarıyla burada...

Son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda altın madalya alarak göğsümüzü kabartmıştı Şennur Demir… Yaşanan deprem felaketinin ardından ise ülkenin Güney Doğu'sunda yaptıklarıyla alkışı hak ediyor.

Son dakika deprem haberleri: Milli sporcudan depremzedeler için alkışlanacak hareket! Burada ’üşüyorum’ ya da ’acıktım’ demeye utanıyoruz, devlet tüm imkanlarıyla burada...

Afet sonrası Busenaz Sürmeneli ve Bilge Kağan Kanlı ile birlikte soluğu Kahramanmaraş'ta alan Şennur, Dünya Şampiyonası'nda madalya elde eden 5 kadın boksörün imzasının olduğu milli formayı da açık artırmaya çıkardı.

Son dakika deprem haberleri: Milli sporcudan depremzedeler için alkışlanacak hareket! Burada ’üşüyorum’ ya da ’acıktım’ demeye utanıyoruz, devlet tüm imkanlarıyla burada...

Biz de kendisine görüntülü ulaşıp, bu süreçte yaşadıklarını ve duygularını sorduk. İşte anlattıkları:

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