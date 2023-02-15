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Haberler Galeri Son dakika deprem haberleri: Selçuk İnan'ın uyarısı faciadan kurtardı! İnanılmaz kararı tüm detaylarıyla anlattı...
Giriş Tarihi: 15.02.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 15:15

Son dakika deprem haberleri: Selçuk İnan'ın uyarısı faciadan kurtardı! İnanılmaz kararı tüm detaylarıyla anlattı...

Son dakika deprem haberleri: Merkezi Kahramanmaraş olan asrın deprem felaketinin olumsuz etkileri sürerken, bir yandan da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Futbol dünyası da depremden bir hayli olumsuz etkilendi. Süper Lig'deki son maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan ve deprem gecesi Hatay'da olan Kasımpaşa'yı felaketten, teknik direktör Selçuk İnan'ın aldığı karar kurtardı. İşte yaşananlar...

Son dakika deprem haberleri: Selçuk İnan’ın uyarısı faciadan kurtardı! İnanılmaz kararı tüm detaylarıyla anlattı...

Son dakika deprem haberleri: Merkezi Kahramanmaraş olan asrın deprem felaketinin olumsuz etkileri sürerken, bir yandan da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Futbol dünyası da depremden bir hayli olumsuz etkilendi. Süper Lig'deki son maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan ve deprem gecesi Hatay'da olan Kasımpaşa'yı felaketten, teknik direktör Selçuk İnan'ın aldığı karar kurtardı. İşte yaşananlar...

Son dakika deprem haberleri: Selçuk İnan’ın uyarısı faciadan kurtardı! İnanılmaz kararı tüm detaylarıyla anlattı...

Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan 2 büyük deprem binlerce insanın büyük acılar yaşamasına neden olurken bu felaket onlarca kurtuluş hikayesine de tanıklık etti.

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Son dakika deprem haberleri: Selçuk İnan’ın uyarısı faciadan kurtardı! İnanılmaz kararı tüm detaylarıyla anlattı...

Saatler sonra enkazın altında çıkarılan vatandaşlar hem sahadaki çalışmaları yürütenlerde hem de tüm Türkiye'ye umut olurken şans, mucize ya da son sakika alınan kararlarla depremden kurtulmayı başaranlar da dikkat çekti.

Son dakika deprem haberleri: Selçuk İnan’ın uyarısı faciadan kurtardı! İnanılmaz kararı tüm detaylarıyla anlattı...

Bunlardan biri de Hatayspor ile maç yapmak için geldiği şehirde depreme yakalanan Kasımpaşa oldu.

Son dakika deprem haberleri: Selçuk İnan’ın uyarısı faciadan kurtardı! İnanılmaz kararı tüm detaylarıyla anlattı...

"CEHENNEMDEN TAM ZAMANINDA ÇIKABİLDİK"

Kasımpaşa'nın genç kalecisi Erdem Canpolat, Hatay'da yakalandıkları depremle ilgili yaşadıklarını Alman gazetesi Bild'e anlatmıştı.

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