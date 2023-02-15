Giriş Tarihi: 15.02.2023 15:15
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
15:15
Son dakika deprem haberleri: Selçuk İnan'ın uyarısı faciadan kurtardı! İnanılmaz kararı tüm detaylarıyla anlattı...
Son dakika deprem haberleri: Merkezi Kahramanmaraş olan asrın deprem felaketinin olumsuz etkileri sürerken, bir yandan da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Futbol dünyası da depremden bir hayli olumsuz etkilendi. Süper Lig'deki son maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan ve deprem gecesi Hatay'da olan Kasımpaşa'yı felaketten, teknik direktör Selçuk İnan'ın aldığı karar kurtardı. İşte yaşananlar...