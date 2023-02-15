Son dakika deprem haberleri: Merkezi Kahramanmaraş olan asrın deprem felaketinin olumsuz etkileri sürerken, bir yandan da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Futbol dünyası da depremden bir hayli olumsuz etkilendi. Süper Lig'deki son maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan ve deprem gecesi Hatay'da olan Kasımpaşa'yı felaketten, teknik direktör Selçuk İnan'ın aldığı karar kurtardı. İşte yaşananlar...