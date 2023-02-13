Son dakika deprem haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 şehirde ciddi şekilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem, tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüye sebep oldu. 7'den 70'e tüm halk depremzedeler için seferber olurken, Süper Lig kulüpleri de felaketten ciddi şekilde etkilendi. Gaizantep FK ve Hatayspor ligden çekilirken, yıldız isim son anda verdiği kararla faciadan kurtuldu. İşte tüm ayrıntılar...