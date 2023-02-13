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Haberler Galeri Son dakika deprem haberleri: Süper Lig'in yıldızı, verdiği kararla faciadan kurtuldu! "Avizenin sallanmasına uyandım ama..."
Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:33

Son dakika deprem haberleri: Süper Lig'in yıldızı, verdiği kararla faciadan kurtuldu! "Avizenin sallanmasına uyandım ama..."

Son dakika deprem haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 şehirde ciddi şekilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem, tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüye sebep oldu. 7'den 70'e tüm halk depremzedeler için seferber olurken, Süper Lig kulüpleri de felaketten ciddi şekilde etkilendi. Gaizantep FK ve Hatayspor ligden çekilirken, yıldız isim son anda verdiği kararla faciadan kurtuldu. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika deprem haberleri: Süper Lig’in yıldızı, verdiği kararla faciadan kurtuldu! Avizenin sallanmasına uyandım ama...

Son dakika deprem haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 şehirde ciddi şekilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem, tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüye sebep oldu. 7'den 70'e tüm halk depremzedeler için seferber olurken, Süper Lig kulüpleri de felaketten ciddi şekilde etkilendi. Gaizantep FK ve Hatayspor ligden çekilirken, yıldız isim son anda verdiği kararla faciadan kurtuldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika deprem haberleri: Süper Lig’in yıldızı, verdiği kararla faciadan kurtuldu! Avizenin sallanmasına uyandım ama...

6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, tüm Türkiye'ye büyük bir acı yaşattı.

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Son dakika deprem haberleri: Süper Lig’in yıldızı, verdiği kararla faciadan kurtuldu! Avizenin sallanmasına uyandım ama...

10 şehirde ciddi şekilde hissedilen ve büyük yıkımlara neden olan felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar ulaşmaya başladı.

Son dakika deprem haberleri: Süper Lig’in yıldızı, verdiği kararla faciadan kurtuldu! Avizenin sallanmasına uyandım ama...

Yaşanan felaket futbolda da büyük etki yaratırken, Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilme kararı aldı.

Son dakika deprem haberleri: Süper Lig’in yıldızı, verdiği kararla faciadan kurtuldu! Avizenin sallanmasına uyandım ama...

ATSU VE SAVUT'TAN HALA HABER YOK...

Hatayspor'dan Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut ise henüz enkaz altından çıkarılamadı...

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