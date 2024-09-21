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Haberler Galeri SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Dev derbide Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı herkesi ikiye bölmüştü
Giriş Tarihi: 21.09.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 22:13

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Dev derbide Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı herkesi ikiye bölmüştü

Son dakika derbi haberleri… Süper Lig'in 6. haftasında nefesleri kesen bir derbi mücadelesi oynandı. Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 32 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kanarya, büyük hüsran yaşadı. Galatasaray ise ligde 6'da 6 yaparak 18 puana yükseldi. Öte yandan karşılaşmada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay yarattı. Usta yorumcu Ahmet Çakar, penaltı kararına son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Dev derbide Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı herkesi ikiye bölmüştü

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Haftanın en kritik mücadelesi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynandı.

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Dev derbide Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı herkesi ikiye bölmüştü

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray, formda bir şekilde Kadıköy'e geldi. Fenerbahçe ise ilk 5 haftada 4 galibiyet almıştı.

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SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Dev derbide Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı herkesi ikiye bölmüştü

Kadıköy'de oynanan dev derbiye iyi başlayan Fenerbahçe, rakip kalede birçok pozisyona girse de golle sonuçlandıramadı.

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Dev derbide Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı herkesi ikiye bölmüştü

İlk 15 dakikanın ardından oyuna ortak olan Galatasaray, 21. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından attığı nefis golle 1-0 öne geçti.

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Dev derbide Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı herkesi ikiye bölmüştü

28. dakikada sarı-kırmızılılar bu kez Victor Osimhen'in asistinde Mertens'in golüyle skoru 2-0 yaptı.

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