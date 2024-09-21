Giriş Tarihi: 21.09.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
22:13
SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Dev derbide Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı herkesi ikiye bölmüştü
Son dakika derbi haberleri… Süper Lig'in 6. haftasında nefesleri kesen bir derbi mücadelesi oynandı. Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 32 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kanarya, büyük hüsran yaşadı. Galatasaray ise ligde 6'da 6 yaparak 18 puana yükseldi. Öte yandan karşılaşmada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı olay yarattı. Usta yorumcu Ahmet Çakar, penaltı kararına son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…