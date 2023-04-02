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Haberler Galeri Son dakika derbi haberleri: Dev derbide ortalık bir anda yangın yerine döndü! Vincent Aboubakar’ın o hareketi sonrası Serdar Aziz…
Giriş Tarihi: 02.04.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 22:00

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide ortalık bir anda yangın yerine döndü! Vincent Aboubakar’ın o hareketi sonrası Serdar Aziz

Son dakika derbi haberleri… Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev derbi oynanıyor. Kadıköy'de gerçekleşen Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi, iki takım için de zirve yarışında büyük önem arz ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapattı. Yaşanan bir pozisyon sonrası futbolcular arasında bir hayli sert gerginlik çıktı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, gerginliğin sönmesinin ardından futbolcuları sarı kartla cezalandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide ortalık bir anda yangın yerine döndü! Vincent Aboubakar’ın o hareketi sonrası Serdar Aziz…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi.

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide ortalık bir anda yangın yerine döndü! Vincent Aboubakar’ın o hareketi sonrası Serdar Aziz…

JESUS'UN TERCİHİ 3'LÜ SAVUNMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş karşısında takımını üçlü savunma dizilişiyle sahaya sürdü.

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Son dakika derbi haberleri: Dev derbide ortalık bir anda yangın yerine döndü! Vincent Aboubakar’ın o hareketi sonrası Serdar Aziz…

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla Beşiktaş maçında kulübedeki yerini alamayacak Jesus, bu sezon sarı-lacivertli ekibin oynadığı birçok derbide tercihini üçlü savunmadan yana kullanmıştı.

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide ortalık bir anda yangın yerine döndü! Vincent Aboubakar’ın o hareketi sonrası Serdar Aziz…

Portekizli teknik adam bu maçta da tercihini değiştirmedi. Sarı-lacivertli ekibin savunma üçlüsü Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai'den oluştu.

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide ortalık bir anda yangın yerine döndü! Vincent Aboubakar’ın o hareketi sonrası Serdar Aziz…

Sarı-lacivertli ekipte Alanyaspor maçında sakatlanan ve derbi öncesinde durumu belirsiz olan Enner Valencia, ilk 11'de sahaya çıktı.

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