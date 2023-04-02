Giriş Tarihi: 02.04.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 22:00

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide ortalık bir anda yangın yerine döndü! Vincent Aboubakar’ın o hareketi sonrası Serdar Aziz…

Son dakika derbi haberleri… Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev derbi oynanıyor. Kadıköy'de gerçekleşen Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi, iki takım için de zirve yarışında büyük önem arz ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapattı. Yaşanan bir pozisyon sonrası futbolcular arasında bir hayli sert gerginlik çıktı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, gerginliğin sönmesinin ardından futbolcuları sarı kartla cezalandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…