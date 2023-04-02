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Haberler Galeri Son dakika derbi haberleri: Dev derbide tarihi anlar! Fenerbahçe taraftarından görülmemiş tepki: Tüm tribünler ayağa kalktı ve…
Giriş Tarihi: 02.04.2023 22:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 23:09

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide tarihi anlar! Fenerbahçe taraftarından görülmemiş tepki: Tüm tribünler ayağa kalktı ve…

Son dakika derbi haberleri… Süper Lig'in 27. haftasında nefesleri kesen bir derbi mücadelesi oynandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda büyük bir şok yaşadı. Beşiktaş, müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Nefes kesen mücadelede Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'de kendi takımlarına görülmemiş bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide tarihi anlar! Fenerbahçe taraftarından görülmemiş tepki: Tüm tribünler ayağa kalktı ve…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide tarihi anlar! Fenerbahçe taraftarından görülmemiş tepki: Tüm tribünler ayağa kalktı ve…

Maça iyi başlayan Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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Son dakika derbi haberleri: Dev derbide tarihi anlar! Fenerbahçe taraftarından görülmemiş tepki: Tüm tribünler ayağa kalktı ve…

50. dakikada Enner Valencia, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. 10. dakikada sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine oyuna giren Welinton, 28 ve 50. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide tarihi anlar! Fenerbahçe taraftarından görülmemiş tepki: Tüm tribünler ayağa kalktı ve…

Penaltı atışında topu direğe nişanlayan Enner Valencia, maçın kırılma anına imza atmış oldu.

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide tarihi anlar! Fenerbahçe taraftarından görülmemiş tepki: Tüm tribünler ayağa kalktı ve…

Beşiktaş, daha önce kariyerinde Fenerbahçe'ye golü olmayan Cenk Tosun'un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle öne geçti.

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