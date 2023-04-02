Giriş Tarihi: 02.04.2023 22:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 23:09

Son dakika derbi haberleri: Dev derbide tarihi anlar! Fenerbahçe taraftarından görülmemiş tepki: Tüm tribünler ayağa kalktı ve…

Son dakika derbi haberleri… Süper Lig'in 27. haftasında nefesleri kesen bir derbi mücadelesi oynandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda büyük bir şok yaşadı. Beşiktaş, müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Nefes kesen mücadelede Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'de kendi takımlarına görülmemiş bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…