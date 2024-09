SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…

Spor Toto (Okul Açık) Tribününde sarı-lacivertli kartonların üzerinde dev bir görsel açılırken, "Attack Fener" yazısı stadyumda bulunanları karşıladı. Görselin alt tarafında ise "Remember we are their biggest fear (Unutmayın, biz onların en büyük korkusuyuz)" yazısı yer aldı.