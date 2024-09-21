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Haberler Galeri SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…
Giriş Tarihi: 21.09.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:56

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…

Son dakika derbi haberleri… Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisi oynanıyor. Galatasaray'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ilk derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, müthiş mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısına Atilla Karaoğlan'ın verdiği karar damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor.

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…

Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

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SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…

FENERBAHÇE'DEN ÖZEL KOREOGRAFİ

Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar.

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…

Spor Toto (Okul Açık) Tribününde sarı-lacivertli kartonların üzerinde dev bir görsel açılırken, "Attack Fener" yazısı stadyumda bulunanları karşıladı. Görselin alt tarafında ise "Remember we are their biggest fear (Unutmayın, biz onların en büyük korkusuyuz)" yazısı yer aldı.

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…
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