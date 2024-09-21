Giriş Tarihi: 21.09.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
20:56
SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Kadıköy’de dev derbiyi karıştıran pozisyon! Jose Mourinho çılgına döndü: Atilla Karaoğlan’ın kararı sonrası…
Son dakika derbi haberleri… Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun en kritik maçlarından birisi oynanıyor. Galatasaray'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ilk derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, müthiş mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısına Atilla Karaoğlan'ın verdiği karar damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…