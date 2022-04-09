Giriş Tarihi: 09.04.2022 09:17
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
09:17
Son dakika: Derbi öncesi çarpıcı sözler! "Maçın kader adamı olacak!"
Son dakika haberleri... Süper Lig'de dev derbiye 1 gün kaldı. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Maç öncesi Galatasaray'da Kerem'in oynama ihtimalinin yüksek olacağı ifade edildi. Diğer yandan Fenerbahçe'de ise Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Peki derbide hangi faktörler belirleyici olacak? Maçın kader adamı kim olacak? SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, derbiye dair çok çarpıcı analiz ve yorumlarda bulundu. İşte iki takımın da artıları ve eksileri...