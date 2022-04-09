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Haberler Galeri Son dakika: Derbi öncesi çarpıcı sözler! "Maçın kader adamı olacak!"
Giriş Tarihi: 09.04.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 09:17

Son dakika: Derbi öncesi çarpıcı sözler! "Maçın kader adamı olacak!"

Son dakika haberleri... Süper Lig'de dev derbiye 1 gün kaldı. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Maç öncesi Galatasaray'da Kerem'in oynama ihtimalinin yüksek olacağı ifade edildi. Diğer yandan Fenerbahçe'de ise Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Peki derbide hangi faktörler belirleyici olacak? Maçın kader adamı kim olacak? SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, derbiye dair çok çarpıcı analiz ve yorumlarda bulundu. İşte iki takımın da artıları ve eksileri...

Son dakika: Derbi öncesi çarpıcı sözler! Maçın kader adamı olacak!

Süper Lig'de haftanın maçında Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil kadro dışı kaldı. 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de moraller yüksek. Galatasaray ise Antep mağlubiyet sonrası Karagümrük'ü yenerek moral depoladı.

Son dakika: Derbi öncesi çarpıcı sözler! Maçın kader adamı olacak!

Peki maçın belirleyici faktörleri neler ve isimleri kimler olacak? Derbi öncesi SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk çok çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte iki takımda belirleyici olacak olan faktörler...

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Son dakika: Derbi öncesi çarpıcı sözler! Maçın kader adamı olacak!

BÜLEN TİMURLENK: "MAÇIN KADER ADAMI..."

1- İki kulübün yüzyıllık rekabetinde puan tablosundaki yerlerinin önemi yok. Ancak her derbi öncesi, kendisi ve sonrasıyla bir romandır. Yarın 20.30'da Türkiye'de bir kez daha hayat duracak. Maç öncesi iki tarafın da eksileri ve artıları var

Son dakika: Derbi öncesi çarpıcı sözler! Maçın kader adamı olacak!

2- F.Bahçe, maça sakat ve cezalı problemi olmadan çıkacak. G.Saray'a Kadıköy'de kaybettiği son iki derbide Gustavo'nun yokluğu mühimdi… Şimdi o pozisyonda Crespo var.

Son dakika: Derbi öncesi çarpıcı sözler! Maçın kader adamı olacak!

FENER'İN 11'İ NASIL OLACAK?

Sol beke Ferdi'nin dönüşüyle birlikte Pereira döneminde 'üçlü mü oynar, dörtlü mü' gibi soruların öznesiydi. F.Bahçe'nin şimdi sahaya süreceği 11'i tahmin etmek zor değil. Altay'ın önünde Osayi, Serdar, Kim, Ferdi; orta sahada Crespo, Zajc, Mert Hakan üçlüsü, sağda İrfan, solda Rossi, en uçta Serdar

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