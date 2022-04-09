Son dakika: Derbi öncesi çarpıcı sözler! "Maçın kader adamı olacak!"

BÜLEN TİMURLENK: "MAÇIN KADER ADAMI..."

1- İki kulübün yüzyıllık rekabetinde puan tablosundaki yerlerinin önemi yok. Ancak her derbi öncesi, kendisi ve sonrasıyla bir romandır. Yarın 20.30'da Türkiye'de bir kez daha hayat duracak. Maç öncesi iki tarafın da eksileri ve artıları var



