Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:28
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
09:32
Son dakika: Derbi öncesi çok çarpıcı sözler! "Bu maçı hak edecek hiçbir şey yapmadı"
Son dakika haberi... Süper Lig'de haftanın maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Galatasaray'da Kerem'in sakatlığı merak ediliyor. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe bu derbide favori olarak gösteriliyor. Hangi takım hangi 11'le çıkacak? SABAH Spor yazarları derbi için iki takım hakkında da çok çarpıcı sözler kaleme aldı.