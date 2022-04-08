Son dakika: Derbi öncesi çok çarpıcı sözler! "Bu maçı hak edecek hiçbir şey yapmadı"

GÜRCAN BILGİÇ: ATİLLA KARAOĞLAN G.SARAY'A YARAR!



1- Muhtemel son dört sezondur ilk kez Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı favori. Bunun nedeni oyun olarak öne geçmesi ve artık rakipleri tehdit etmesi. Galatasaray'da işler ne kadar iyi gitmese de Beşiktaş derbisinde gücünü gösterdi. Kadıköy'de 50 bin taraftarın olduğu bir gecede, daha "akıllı" olduğu için galibiyete yakın takım Fenerbahçe. Galatasaray'ın elinde ise Barcelona maçlarının tecrübesi var. Kapanmayı başarıyorlar...