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Haberler Galeri Son dakika: Derbi öncesi çok çarpıcı sözler! "Bu maçı hak edecek hiçbir şey yapmadı"
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:32

Son dakika: Derbi öncesi çok çarpıcı sözler! "Bu maçı hak edecek hiçbir şey yapmadı"

Son dakika haberi... Süper Lig'de haftanın maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Galatasaray'da Kerem'in sakatlığı merak ediliyor. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe bu derbide favori olarak gösteriliyor. Hangi takım hangi 11'le çıkacak? SABAH Spor yazarları derbi için iki takım hakkında da çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika: Derbi öncesi çok çarpıcı sözler! Bu maçı hak edecek hiçbir şey yapmadı

Süper Lig'de derbi gününe 2 gün kaldı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde Fenerbahçe, yakaladığı form nedeniyle derbide favori gösteriliyor. Diğer yandan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sebebiyle oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor.

Son dakika: Derbi öncesi çok çarpıcı sözler! Bu maçı hak edecek hiçbir şey yapmadı

SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, derbi öncesinde iki takım için de çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Derbide hangi taraf daha favori, hangi takım nasıl 11'lerle çıkacak? İşte derbiye dair çarpıcı analizler...

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Son dakika: Derbi öncesi çok çarpıcı sözler! Bu maçı hak edecek hiçbir şey yapmadı

1-Derbi öncesi F.Bahçe favori görülüyor. Bu durum sarılacivertli takım için sıkıntı oluşturur mu? Yoksa Galatasaray için avantaj mıdır?

2-Kerem'li Galatasaray ile Kerem'siz Galatasaray arasında büyük fark olur mu?

3-Mevki mevki baktığımızda hangi takım üstünlük sağlar?

4-Sizden derbi 11'i alabilir miyiz? Siz teknik adam olsanız nasıl bir takımla sahaya çıkardınız?

5-Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. MHK'nin seçimi için yorumunuz nedir?

Son dakika: Derbi öncesi çok çarpıcı sözler! Bu maçı hak edecek hiçbir şey yapmadı

GÜRCAN BILGİÇ: ATİLLA KARAOĞLAN G.SARAY'A YARAR!

1- Muhtemel son dört sezondur ilk kez Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı favori. Bunun nedeni oyun olarak öne geçmesi ve artık rakipleri tehdit etmesi. Galatasaray'da işler ne kadar iyi gitmese de Beşiktaş derbisinde gücünü gösterdi. Kadıköy'de 50 bin taraftarın olduğu bir gecede, daha "akıllı" olduğu için galibiyete yakın takım Fenerbahçe. Galatasaray'ın elinde ise Barcelona maçlarının tecrübesi var. Kapanmayı başarıyorlar...

Son dakika: Derbi öncesi çok çarpıcı sözler! Bu maçı hak edecek hiçbir şey yapmadı

"KEREM'DEN BAŞKASI YOK!"

2- Kerem'in olmaması, Galatasaray'ın rakip kaleye daha az gitmesi demek. Genç oyuncu tempoyu da taşıyordu, ceza sahasına da giriyor, arkadaşlarını da pozisyona sokuyordu. İkinci isim bu sezon çıkmadı takımdan. Zaten puan cetvelindeki yerlerinin nedeni de bu. Duran top dışında Galatasaray "silahsız" kaldı.

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