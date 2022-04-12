Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:26

Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe'den flaş hamle! Yıldız oyuncuya yeni sözleşme... | Alacağı ücret belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek ikincilik için iddiasını sürdürdü. Keyiflerin yerinde olduğu sarı lacivertlilerde derbi galibiyeti sonrası müjdeler peş peşe gelmeye başladı. Performansıyla Galatasaray derbisine damga vuran yıldız oyuncu için yönetiim harekete geçti. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek oyuncuya 2+1 yıllık yeni sözleşme önerildi. Peki, yıldız oyuncu takımda kalmaya sıcak bakıyor mu? İşte habere dair tüm detaylar...