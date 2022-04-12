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Haberler Galeri Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe'den flaş hamle! Yıldız oyuncuya yeni sözleşme... | Alacağı ücret belli oldu
Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:26

Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe'den flaş hamle! Yıldız oyuncuya yeni sözleşme... | Alacağı ücret belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek ikincilik için iddiasını sürdürdü. Keyiflerin yerinde olduğu sarı lacivertlilerde derbi galibiyeti sonrası müjdeler peş peşe gelmeye başladı. Performansıyla Galatasaray derbisine damga vuran yıldız oyuncu için yönetiim harekete geçti. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek oyuncuya 2+1 yıllık yeni sözleşme önerildi. Peki, yıldız oyuncu takımda kalmaya sıcak bakıyor mu? İşte habere dair tüm detaylar...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe’den flaş hamle! Yıldız oyuncuya yeni sözleşme... | Alacağı ücret belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişemeler yaşanıyor...

Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe’den flaş hamle! Yıldız oyuncuya yeni sözleşme... | Alacağı ücret belli oldu

Keyiflerin yerinde olduğu sarı lacivertlilerde derbi galibiyeti sonrası müjdeler peş peşe gelmeye başladı.

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Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe’den flaş hamle! Yıldız oyuncuya yeni sözleşme... | Alacağı ücret belli oldu

Performansıyla Galatasaray derbisine damga vuran yıldız oyuncu için yönetiim harekete geçti.

Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe’den flaş hamle! Yıldız oyuncuya yeni sözleşme... | Alacağı ücret belli oldu

Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan Miha Zajc yükselişiyle yeni sözleşmeyi de kaptı.

Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe’den flaş hamle! Yıldız oyuncuya yeni sözleşme... | Alacağı ücret belli oldu

Galatasaray derbisinde perdeyi açan isim olan ve son 6 lig maçında 4 gol atan Sloven orta saha, bununla birlikte koşu mesafesi gibi verilerde takımın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti.

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