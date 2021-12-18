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Haberler Galeri Son dakika: Dev derbi öncesi çarpıc analiz: "Fenerbahçe için intihar olur"
Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:45

Son dakika: Dev derbi öncesi çarpıc analiz: "Fenerbahçe için intihar olur"

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yılın son derbisinde yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi öncesi iki takımda da sakatlık şoku yaşandı. Ferdi Kadıoğlu ve Umut Meraş yaptıkarları takım antrenmanında sakatlandılar. İki oyuncu da derbide forma giyemeyecek. Derbide kim daha avantajlı, iki teknik adam hangi sistemle sahaya çıkacak? SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk derbi öncesi çarpıcı analizlerde bulundu. Gürcan Bilgiç, Vitor Pereira'nın 3'lü savunmayla çıkmasının intihar olacağını ifade etti. İşte o çarpıcı analizler.

Son dakika: Dev derbi öncesi çarpıc analiz: Fenerbahçe için intihar olur

Süper Lig'de yılın son derbisi yarın oynanıyor... Kadıköy'de saat 19:00'da başlayacak olan derbi öncesi iki takımda da sakatlık şoku yaşandı. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Beşiktaş'ta Umut Meraş antrenmanda sakatlandılar. Diğer yandan Fenerbahçe'de uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia bu maçta forma giymesi bekleniyor. İrfan Can da sakatlıktan kurtuldu ve forma giyebilecek.

Son dakika: Dev derbi öncesi çarpıc analiz: Fenerbahçe için intihar olur

Derbi öncesi SABAH Spor yazarları, çok çarpıcı analizlerde bulundu. Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk derbi için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Peki derbide kim daha avantajlı? Kadro ve diziliş tercihi nasıl olacak? İ

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Son dakika: Dev derbi öncesi çarpıc analiz: Fenerbahçe için intihar olur

SORU: Kadıköy'deki derbide iki takım için 11'leriniz nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın kadro ile çok oynama şansı yok. Önder Karaveli Oğuzhan'a sorumluluk verip, farklılık yaratmaya çalışıyor. Derbinin önemi nedeniyle Pjanic ve Batshuayi'yi de farklı motive edeceklerdir.

Son dakika: Dev derbi öncesi çarpıc analiz: Fenerbahçe için intihar olur

Kurgusu devamlı değişen F.Bahçe'de ise Pereira'dan yine dörtlü sistem hamlesini bekliyorum. Rosier-Rıdvan gibi iki hücum beki karşısında üçlü oynamak intihar olur. Önemli oyuncularından maksimum faydayı da böyle sağlayabilir. Gustavo, Sosa ve Crespo orta sahası ile oynayacaktır.

Son dakika: Dev derbi öncesi çarpıc analiz: Fenerbahçe için intihar olur

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş açısından Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Batsuayi, Larin. Bu kadroda önemli olan oyunun bütününü rakibin inisiyatifine bırakmamak ve F.Bahçe'nin kazanma mecburiyeti dolayısı ile Beşiktaş açısından skoru gol yemeden devam ettirip sonrasında etkili hamleler yapmak. Beşiktaş'ın bu potansiyeli var. Kayseri maçında Oğuzhan ve Güven, oyuna girmesinden sonra sonuca etki ettiler. Beşiktaş'ın oyunun devamında kulübeden gelen oyuncuları ile de böyle planlama yapmasını bekliyorum...

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