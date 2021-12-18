Son dakika: Dev derbi öncesi çarpıc analiz: "Fenerbahçe için intihar olur"

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş açısından Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Batsuayi, Larin. Bu kadroda önemli olan oyunun bütününü rakibin inisiyatifine bırakmamak ve F.Bahçe'nin kazanma mecburiyeti dolayısı ile Beşiktaş açısından skoru gol yemeden devam ettirip sonrasında etkili hamleler yapmak. Beşiktaş'ın bu potansiyeli var. Kayseri maçında Oğuzhan ve Güven, oyuna girmesinden sonra sonuca etki ettiler. Beşiktaş'ın oyunun devamında kulübeden gelen oyuncuları ile de böyle planlama yapmasını bekliyorum...

