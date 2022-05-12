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Haberler Galeri Son dakika: Dünya devleri yeni Hakan Çalhanoğlu için yarışıyor! Görüşme gerçekleşti | 4 büyükler de devrede...
Giriş Tarihi: 12.05.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 15:17

Son dakika: Dünya devleri yeni Hakan Çalhanoğlu için yarışıyor! Görüşme gerçekleşti | 4 büyükler de devrede...

Son dakika: Liglerin bitimine yaklaşırken Avrupa piyasasında transfer çalışmaları hız kazandı. Süper Lig'de özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor çalışmalarını sürdürürken, gelecek sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor. Avusturya'da forma giyen Türk yıldız adayı için birçok ilgisini gösterirken, İtalya devleri Inter ve Milan genç oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun varisi olarak lanse edilen genç yıldız adayı için 4 büyükler de devreye girdi.

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika: Dünya devleri yeni Hakan Çalhanoğlu için yarışıyor! Görüşme gerçekleşti | 4 büyükler de devrede...

Süper Lig'de ve Avrupa liglerinde sezonun bitimine yaklaşırken Avrupa piyasasında transfer çalışmaları hız kazandı.

Son dakika: Dünya devleri yeni Hakan Çalhanoğlu için yarışıyor! Görüşme gerçekleşti | 4 büyükler de devrede...

Süper Lig'de özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor çalışmalarını sürdürürken, gelecek sezon için şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor.

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Son dakika: Dünya devleri yeni Hakan Çalhanoğlu için yarışıyor! Görüşme gerçekleşti | 4 büyükler de devrede...

Avusturya'da forma giyen Türk yıldız adayı için birçok ilgisini gösterirken, İtalya devleri Inter ve Milan genç oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: Dünya devleri yeni Hakan Çalhanoğlu için yarışıyor! Görüşme gerçekleşti | 4 büyükler de devrede...

Özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun varisi olarak lanse edilen genç yıldız adayı için 4 büyükler de devreye girdi.

Son dakika: Dünya devleri yeni Hakan Çalhanoğlu için yarışıyor! Görüşme gerçekleşti | 4 büyükler de devrede...

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Avusturya'da AKA Tirol U18 takımında forma giyen Türk genç yıldız adayı Emirhan Acar, devlerin radarına girmeyi başardı.

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