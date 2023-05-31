Son dakika: Dünya Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuştu! "Jesus'a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu"

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu. Deplasmanda Ankaragücü'nü İcardi (2), Barış Alper ve Serigo Oliveira'nın golleriyle 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 23. kez kupayı müzesine götürdü.