Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
11:46
Son dakika: Dünya Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuştu! "Jesus'a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu"
Son dakika haberleri... Süper Lig'de dün Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, tarihindeki 23. lig şampiyonluğunu elde etti. Sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımın başarısı dünya basınında da kendisine geniş yer buldu. Birçok ülke, Galatasaray'ın oyuncularına dikkat çekerek çarpıcı manşetler attı. İşte dikkat çeken o manşetler...