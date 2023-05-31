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Haberler Galeri Son dakika: Dünya Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuştu! "Jesus'a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu"
Giriş Tarihi: 31.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 11:46

Son dakika: Dünya Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuştu! "Jesus'a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu"

Son dakika haberleri... Süper Lig'de dün Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, tarihindeki 23. lig şampiyonluğunu elde etti. Sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımın başarısı dünya basınında da kendisine geniş yer buldu. Birçok ülke, Galatasaray'ın oyuncularına dikkat çekerek çarpıcı manşetler attı. İşte dikkat çeken o manşetler...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Dünya Galatasaray’ın şampiyonluğunu konuştu! Jesus’a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu. Deplasmanda Ankaragücü'nü İcardi (2), Barış Alper ve Serigo Oliveira'nın golleriyle 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 23. kez kupayı müzesine götürdü.

Son dakika: Dünya Galatasaray’ın şampiyonluğunu konuştu! Jesus’a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu

G.SARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU DIŞ BASINDA GENİŞ YER BULDU

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluğun ardından dünya basını da şampiyonluğu manşetlerine taşıdı ve çarpıcı başlıklar attı.

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Son dakika: Dünya Galatasaray’ın şampiyonluğunu konuştu! Jesus’a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu

Dış basın özellikle Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki yeniden doğuşuna ve şampiyonluk yolunda yaptığı katkılara geniş yer verdi.

Son dakika: Dünya Galatasaray’ın şampiyonluğunu konuştu! Jesus’a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu

İŞTE DIŞ BASINDA DİKKAT ÇEKEN MANŞETLERİN BAZILARI

BİLD (ALMANYA)

'Galatasaray'dan 23. şampiyonluk - İki eski Bundesliga yıldızı, Türkiye şampiyonluğunu kutladı' (Bild)

Son dakika: Dünya Galatasaray’ın şampiyonluğunu konuştu! Jesus’a kötü haber, Cimbom şampiyon oldu

KICKER (ALMANYA)

'2019'dan beri ilk kez: Galatasaray yine Türkiye şampiyonu'

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