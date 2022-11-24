Giriş Tarihi: 24.11.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 21:45

Son dakika Dünya Kupası haberi: Cristiano Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta yüreği ağzına geldi! Portekiz - Gana maçının son pozisyonu geceye damga vurdu…

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden birisi olan Portekiz Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Gana karşısında çıktı. Sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan Portekiz, H Grubu'nda ilk galibiyetini almış oldu. Maça damga vuran isim ise yine Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız, maç öncesinde duygu dolu anlar yaşarken Gana karşısında tarihe geçen isim oldu. Öte yandan maçın son saniyelerinden yaşanan pozisyon ise Ronaldo ve arkadaşlarının yüreğini ağızlara getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…