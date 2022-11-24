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Haberler Galeri Son dakika Dünya Kupası haberi: Cristiano Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta yüreği ağzına geldi! Portekiz - Gana maçının son pozisyonu geceye damga vurdu…
Giriş Tarihi: 24.11.2022 21:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 21:45

Son dakika Dünya Kupası haberi: Cristiano Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta yüreği ağzına geldi! Portekiz - Gana maçının son pozisyonu geceye damga vurdu…

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden birisi olan Portekiz Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Gana karşısında çıktı. Sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan Portekiz, H Grubu'nda ilk galibiyetini almış oldu. Maça damga vuran isim ise yine Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız, maç öncesinde duygu dolu anlar yaşarken Gana karşısında tarihe geçen isim oldu. Öte yandan maçın son saniyelerinden yaşanan pozisyon ise Ronaldo ve arkadaşlarının yüreğini ağızlara getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Dünya Kupası haberi: Cristiano Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta yüreği ağzına geldi! Portekiz - Gana maçının son pozisyonu geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, H Grubu'ndaki ilk maçında Gana'yı 3-2 mağlup etti.

Son dakika Dünya Kupası haberi: Cristiano Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta yüreği ağzına geldi! Portekiz - Gana maçının son pozisyonu geceye damga vurdu…

Portekiz ile Gana arasında oynanan karşılaşmada tüm gözler Ronaldo'nun üzerindeydi.

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Son dakika Dünya Kupası haberi: Cristiano Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta yüreği ağzına geldi! Portekiz - Gana maçının son pozisyonu geceye damga vurdu…

Karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat çevresine gelen Portekizli taraftarlar 7 numaralı Ronaldo formalarıyla tezahüratlara başladılar.

Son dakika Dünya Kupası haberi: Cristiano Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta yüreği ağzına geldi! Portekiz - Gana maçının son pozisyonu geceye damga vurdu…

Ronaldo ısınmaya çıktığında da statta büyük bir gürültü koptu. Karşılaşma başladıktan sonra da Ronaldo'nun ayağına her top geldiğinde Portekizli taraftarların sesi yükseldi.

Son dakika Dünya Kupası haberi: Cristiano Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta yüreği ağzına geldi! Portekiz - Gana maçının son pozisyonu geceye damga vurdu…

Karşılaşmanın ilk net fırsatını da Portekiz, Ronaldo ile yakaladı. Yıldız futbolcu 10. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı.

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