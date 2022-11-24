Giriş Tarihi: 24.11.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 20:06

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Cristiano Ronaldo o anlarıyla yine olay oldu! Portekiz - Gana maçı öncesindeki halleri tüm dünyanın gündemine oturdu....

Son dakika Dünya Kupası haberleri… 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupanın en büyük favorileri arasında yer alan Portekiz, turnuvadaki ilk maçına bu akşam Gana karşısında çıktı. H Grubu'nda oynanan Portekiz - Gana maçında tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Geçtiğimiz günlerde Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden dünya yıldızı, Gana maçının ilk düdüğü çalmadan gözyaşlarına boğuldu. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu anların sebebi ise ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…