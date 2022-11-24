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Haberler Galeri Son dakika Dünya Kupası haberleri: Cristiano Ronaldo o anlarıyla yine olay oldu! Portekiz - Gana maçı öncesindeki halleri tüm dünyanın gündemine oturdu....
Giriş Tarihi: 24.11.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 20:06

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Cristiano Ronaldo o anlarıyla yine olay oldu! Portekiz - Gana maçı öncesindeki halleri tüm dünyanın gündemine oturdu....

Son dakika Dünya Kupası haberleri… 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupanın en büyük favorileri arasında yer alan Portekiz, turnuvadaki ilk maçına bu akşam Gana karşısında çıktı. H Grubu'nda oynanan Portekiz - Gana maçında tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi. Geçtiğimiz günlerde Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden dünya yıldızı, Gana maçının ilk düdüğü çalmadan gözyaşlarına boğuldu. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu anların sebebi ise ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Cristiano Ronaldo o anlarıyla yine olay oldu! Portekiz - Gana maçı öncesindeki halleri tüm dünyanın gündemine oturdu....

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz sahne aldı.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Cristiano Ronaldo o anlarıyla yine olay oldu! Portekiz - Gana maçı öncesindeki halleri tüm dünyanın gündemine oturdu....

Dünyanın en büyük yıldızlarından birisi olan 37 yaşındaki efsane, Portekiz'in Gana ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı.

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Son dakika Dünya Kupası haberleri: Cristiano Ronaldo o anlarıyla yine olay oldu! Portekiz - Gana maçı öncesindeki halleri tüm dünyanın gündemine oturdu....

Kariyerinin son günlerinden oldukça karışık günler geçiren Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Cristiano Ronaldo o anlarıyla yine olay oldu! Portekiz - Gana maçı öncesindeki halleri tüm dünyanın gündemine oturdu....

MANCHESTER UNITED İLE YOLLARI AYRILDI

Manchester United ile Ronaldo'nun yolları, 37 yaşındaki golcü oyuncunun, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'de yayınlanan "Piers Morgan Sansürsüz" programındaki ses getiren röportajından bir hafta sonra ayrıldı.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Cristiano Ronaldo o anlarıyla yine olay oldu! Portekiz - Gana maçı öncesindeki halleri tüm dünyanın gündemine oturdu....

Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiği belirtildi. Manchester United formasıyla 346 maçta 145 gol atan Ronaldo'ya, takıma katkısından dolayı teşekkür edildi.

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