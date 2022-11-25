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Haberler Galeri Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası'nda herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe golcüleriyle dev kulüpleri geride bırakıp zirveye yerleşti...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 23:17 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 23:18

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası'nda herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe golcüleriyle dev kulüpleri geride bırakıp zirveye yerleşti...

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Son şampiyonu Fransa olan Dünya Kupası, bu yıl Katar'da düzenleniyor. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi efsanelerin son büyük turnuvası olan 2022 Katar Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu da bu turnuvada milli formalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada mücadele eden Süper Lig futbolcuları, Dünya Kupası'nın ilk haftasına adeta damga vurdu. Fenerbahçe, golcüleri Batshuayi ve Valencia ile bu turnuvada çok konuşulanlar arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe golcüleriyle dev kulüpleri geride bırakıp zirveye yerleşti...

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe golcüleriyle dev kulüpleri geride bırakıp zirveye yerleşti...

Grupların ikinci maçlarına geçildiği dönemde turnuvaya veda eden ve bir üst turu garantileyen takımlar da belli olmaya başladı.

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Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe golcüleriyle dev kulüpleri geride bırakıp zirveye yerleşti...

İLK VEDA EDEN TAKIM KATAR

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu. A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe golcüleriyle dev kulüpleri geride bırakıp zirveye yerleşti...

Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe golcüleriyle dev kulüpleri geride bırakıp zirveye yerleşti...

İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı var.

SON DAKİKA