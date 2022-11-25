Son dakika Dünya Kupası haberleri: Dünya Kupası’nda herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe golcüleriyle dev kulüpleri geride bırakıp zirveye yerleşti...

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Son şampiyonu Fransa olan Dünya Kupası, bu yıl Katar'da düzenleniyor. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi efsanelerin son büyük turnuvası olan 2022 Katar Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu da bu turnuvada milli formalarıyla mücadele ediyor. Turnuvada mücadele eden Süper Lig futbolcuları, Dünya Kupası'nın ilk haftasına adeta damga vurdu. Fenerbahçe, golcüleri Batshuayi ve Valencia ile bu turnuvada çok konuşulanlar arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları…