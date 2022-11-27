Giriş Tarihi: 27.11.2022 00:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 00:55

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Lionel Messi’nin tarihe geçtiği maçta Dünya Kupası’nda yıllar sonra bir ilk yaşandı! Arjantinli yıldız Meksika karşısında tam 3 rekor kırdı…

Son dakika Dünya Kupası haberleri... Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. C Grubu'ndaki ikinci maçında Arjantin, grubun zorlu ekiplerinden Meksika ile karşılaştı. Lionel Messi ve arkadaşları için ilk devresi oldukça sıkıntılı geçen mücadele, ikinci yarıda açıldı. Attığı nefis golle Meksika'nın kilidini koparan Lionel Messi, tek maçta birden fazla rekorla gecenin ismi oldu. Arjantin'e galibiyeti getiren gol ise Enzo Fernandez'den geldi. İşte son dakika haberinin detayları...