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Haberler Galeri Son dakika Dünya Kupası haberleri: Lionel Messi’nin tarihe geçtiği maçta Dünya Kupası’nda yıllar sonra bir ilk yaşandı! Arjantinli yıldız Meksika karşısında tam 3 rekor kırdı…
Giriş Tarihi: 27.11.2022 00:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 00:55

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Lionel Messi’nin tarihe geçtiği maçta Dünya Kupası’nda yıllar sonra bir ilk yaşandı! Arjantinli yıldız Meksika karşısında tam 3 rekor kırdı…

Son dakika Dünya Kupası haberleri... Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. C Grubu'ndaki ikinci maçında Arjantin, grubun zorlu ekiplerinden Meksika ile karşılaştı. Lionel Messi ve arkadaşları için ilk devresi oldukça sıkıntılı geçen mücadele, ikinci yarıda açıldı. Attığı nefis golle Meksika'nın kilidini koparan Lionel Messi, tek maçta birden fazla rekorla gecenin ismi oldu. Arjantin'e galibiyeti getiren gol ise Enzo Fernandez'den geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Lionel Messi’nin tarihe geçtiği maçta Dünya Kupası’nda yıllar sonra bir ilk yaşandı! Arjantinli yıldız Meksika karşısında tam 3 rekor kırdı…

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Lionel Messi’nin tarihe geçtiği maçta Dünya Kupası’nda yıllar sonra bir ilk yaşandı! Arjantinli yıldız Meksika karşısında tam 3 rekor kırdı…

Bu sonuçla Arjantin, grupta ilk galibiyetini aldı. Bir puanı bulunan Meksika ise ilk yenilgisini yaşadı. Arjantin, son maçını Polonya ile yapacak. Meksika ise Suudi Arabistan'la karşılaşacak.

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Son dakika Dünya Kupası haberleri: Lionel Messi’nin tarihe geçtiği maçta Dünya Kupası’nda yıllar sonra bir ilk yaşandı! Arjantinli yıldız Meksika karşısında tam 3 rekor kırdı…

Karşılaşmasın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, ilk 45 dakikada sadece bir şut atabilirken, Meksika ise 3 kez Arjantin kalesini yokladı.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Lionel Messi’nin tarihe geçtiği maçta Dünya Kupası’nda yıllar sonra bir ilk yaşandı! Arjantinli yıldız Meksika karşısında tam 3 rekor kırdı…

Arjantin, aradığı golü 64. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi ile buldu. Di Maria'nın sağdan verdiği pasla topu kontrol eden Messi, ceza yayının biraz gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Lionel Messi’nin tarihe geçtiği maçta Dünya Kupası’nda yıllar sonra bir ilk yaşandı! Arjantinli yıldız Meksika karşısında tam 3 rekor kırdı…

Güney Amerika ekibi, 87. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Messi'nin pasıyla topun sahibi olan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Enzo Fernandez, Gutierrez'i çalımladıktan sonra yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. Arjantin, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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