Son dakika: Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler! "Rakiplerini komik duruma düşürüyor"

ALİ GÜLTİKEN: TAKIMDAKİ SİSLİ HAVAYI O DAĞITTI!

Kupanın yıldızı değil' diyemeyiz; zaten yaptıkları ile kendisi 'Ben kupanın yıldızıyım' diyor. Futbol gündemine çıktığı ilk andan itibaren büyük beklenti yaratan oyuncuydu. Bunu sürekliliğe kavuşturmuş olması, hem kariyeri hem de Fransa Milli Takımı açısından önemli.