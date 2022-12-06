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Haberler Galeri Son dakika: Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler! "Rakiplerini komik duruma düşürüyor"
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:13

Son dakika: Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler! "Rakiplerini komik duruma düşürüyor"

Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fransa, rakibi Polonya'yı Kylian Mbappe'nin 2 gol ve 1 asist yaptığı maçta 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri, bu turnuvada yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Dünya Kupası’nda yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler! Rakiplerini komik duruma düşürüyor

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ederken oynanan diğer maçların ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Mbappe'nin 2 gol ve 1 asist yaptığı maçta Fransa rakibi Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Son dakika: Dünya Kupası’nda yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler! Rakiplerini komik duruma düşürüyor

Bu turnuvada toplamda 5 golle zirvede olan Mbappe resmen yıldız haline geldi. Takımının gol yükünü çeken genç yıldız çok formda. SABAH Spor'un usta kalemleri Mbappe hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika: Dünya Kupası’nda yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler! Rakiplerini komik duruma düşürüyor

ALİ GÜLTİKEN: TAKIMDAKİ SİSLİ HAVAYI O DAĞITTI!

Kupanın yıldızı değil' diyemeyiz; zaten yaptıkları ile kendisi 'Ben kupanın yıldızıyım' diyor. Futbol gündemine çıktığı ilk andan itibaren büyük beklenti yaratan oyuncuydu. Bunu sürekliliğe kavuşturmuş olması, hem kariyeri hem de Fransa Milli Takımı açısından önemli.

Son dakika: Dünya Kupası’nda yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler! Rakiplerini komik duruma düşürüyor

Belki oyunun içinde çok görmüyoruz ama tabelada sürekli olarak yerini alıyor. Zaten genel beklenti de bu. 'Fransa'yı finale taşır mı?' sorusuna da 'Büyük ihtimalle evet' yanıtını verebiliriz. Benzama'nın yokluğuyla ortaya çıkan sisli havayı dağıtan isim oldu. 'Buradayım, merak etmeyin' mesajını her maç veriyor.

Son dakika: Dünya Kupası’nda yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler! Rakiplerini komik duruma düşürüyor

LEVENT TÜZEMEN: PERFORMANSIYLA BENİ HAKLI ÇIKARDI

SABAH SPOR servisinin 'Dünya Kupası'nın yıldızı kim olur?' sorusuna turnuva başlamadan 'Mbappe' cevabını verdim. Fransız yıldız beni yanıltmadı.

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