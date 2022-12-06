Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
09:13
Son dakika: Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler! "Rakiplerini komik duruma düşürüyor"
Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fransa, rakibi Polonya'yı Kylian Mbappe'nin 2 gol ve 1 asist yaptığı maçta 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri, bu turnuvada yıldızlaşan Kylian Mbappe için çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...