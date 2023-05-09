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Giriş Tarihi: 09.05.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 17:02

SON DAKİKA: Dünyanın beklediği transferi duyurmuşlardı! Messi cephesinden flaş açıklama...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz günlerde PSG'den izin almadan Suudi Arabistan'a giden ve daha sonra kadro dışı bırakılarak ceza verilen Lionel Messi için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. PSG'den özür dileyerek bir video yayınlayan Messi'nin Suudi Arabistan takımı ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Dünyanın beklediği transferi duyurmuşlardı! Messi cephesinden flaş açıklama...

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Fransa'da gündem olmaya devam ediyor. Messi geçtiğimiz hafta izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gitmiş ve daha sonra 2 hafta kadro dışı bırakılma cezası almıştı.

SON DAKİKA: Dünyanın beklediği transferi duyurmuşlardı! Messi cephesinden flaş açıklama...

Messi, verilen ceza sonrası sonra sosyal medyadan takım arkadaşlarından ve kulüpten özür dileyerek affedilmiş ve antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

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SON DAKİKA: Dünyanın beklediği transferi duyurmuşlardı! Messi cephesinden flaş açıklama...

"İPTAL EDEMEDİM"

Messi'den de açıklama gecikmedi. Arjantinli süperstar, "Her zaman olduğu gibi, maçtan bir gün sonra da izinli olacağımızı düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize ettim ve iptal edemedim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün hakkımda vereceği kararı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Dünyanın beklediği transferi duyurmuşlardı! Messi cephesinden flaş açıklama...

Bu olay sonrası Fransa basının Messi'nin transferiyle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya vardığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Dünyanın beklediği transferi duyurmuşlardı! Messi cephesinden flaş açıklama...

TRANSFERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransa'da mutsuz olduğu belirtilen Lionel Messi'nin PSG'deki geleceği belirsizliğini korurken Agence France-Presse'ten gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

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