Giriş Tarihi: 09.05.2023 16:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
17:02
SON DAKİKA: Dünyanın beklediği transferi duyurmuşlardı! Messi cephesinden flaş açıklama...
Son dakika haberleri: Geçtiğimiz günlerde PSG'den izin almadan Suudi Arabistan'a giden ve daha sonra kadro dışı bırakılarak ceza verilen Lionel Messi için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. PSG'den özür dileyerek bir video yayınlayan Messi'nin Suudi Arabistan takımı ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...