SON DAKİKA: Dünyanın beklediği transferi duyurmuşlardı! Messi cephesinden flaş açıklama...

"İPTAL EDEMEDİM"

Messi'den de açıklama gecikmedi. Arjantinli süperstar, "Her zaman olduğu gibi, maçtan bir gün sonra da izinli olacağımızı düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize ettim ve iptal edemedim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün hakkımda vereceği kararı bekliyorum" ifadelerini kullandı.